В Instagram-Stories Тарабарова повідомила про повернення до сім’ї з лікарні. Раніше ми розповідали, що зірка 19 квітня стала мамою втретє.
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Співачка показала шлях додому. На світлині з машини донька Світлани Тарабарової спала поруч з нею у дитячому кріслі.
Світлана Тарабарова вперше везе доньку додому / Фото з її інстаграм-сторіс
Сама зіркова мама ледь стримувала сльози від щастя. "Їду і тихенько плачу від щастя, від усвідомлення, вдячності, хвилювання та гормонів", – поділилася артистка.
Світлана Тарабарова повертається додому / Фото з її інстаграм-сторіс
Додамо, що разом з чоловіком Олексієм Бондарем співачка Тарабарова виховує чотирирічного сина Івана та дворічну доньку Марію.
Як пройшла вагітність Світлани Тарабарової: головне
- Про вагітність Світлана Тарабарова оголосила ще 10 листопада 2022 року. Тоді вона опублікувала фото з тестом з двома смужками й написала: "Життя триває. 3.0".
- На першому УЗД зірка добряче понервувала, бо лікарка дещо переплутала. Їй здалося, що в Тарабарової двійня. Усі ці 30 секунд у неї тремтіли руки.
- Річ у тому, що навіть батьки з Херсона назвали її безвідповідальною, коли почули про третю вагітність. Мама спочатку дорікала: "Ти не думаєш головою, війна", а потім попросила вибачення, бо "була на нервах" в окупації. Навіть друзі відреагували неоднозначно – якщо попередні два рази раділи й вітали, то цього перепитували: "Ти серйозно?"
- Нещодавно Світлану Тарабарову взагалі розкритикували за вагітність, бо декому здалося, що третю дитину вона народжує лише для виїзду чоловіка за кордон.