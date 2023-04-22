В Instagram-Stories Тарабарова повідомила про повернення до сім’ї з лікарні. Раніше ми розповідали, що зірка 19 квітня стала мамою втретє.

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Співачка показала шлях додому. На світлині з машини донька Світлани Тарабарової спала поруч з нею у дитячому кріслі.



Світлана Тарабарова вперше везе доньку додому / Фото з її інстаграм-сторіс

Сама зіркова мама ледь стримувала сльози від щастя. "Їду і тихенько плачу від щастя, від усвідомлення, вдячності, хвилювання та гормонів", – поділилася артистка.



Світлана Тарабарова повертається додому / Фото з її інстаграм-сторіс

Додамо, що разом з чоловіком Олексієм Бондарем співачка Тарабарова виховує чотирирічного сина Івана та дворічну доньку Марію.

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