Американські актори Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі вчетверте стали батьками. Про це стало відомо з фото, яке опублікувала Блейк у своєму інстаграмі.
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Блейк Лайвлі стала мамою
Артистка поділилась знімком з чоловіком та його мамою Таммі. У дописі вона показала фото страв, які підготувала для перегляду Супербоул-2023.
Блейк Лайвлі постала на фото у повний зріст – вона позувала у вузьких джинсах та чорній майці, яка підкреслила струнку фігуру. Вагітного живота помітно не було, тож фани зробили висновок, що акторка стала мамою.
"Була зайнята", – написала під фото артистка, ймовірно, натякаючи на пологи та відсутність у мережі. Поки що ні вона, ні Раян не коментують поповнення.
Блейк з Раяном та його мамою після пологів / Фото з інстаграму Блейк Лайвлі
Як проходила друга вагітність Блейк Лайвлі
- У вересні 2022 року Блейк Лайвлі стала спікеркою на 10-му жіночому саміті Forbes Power. На червоному хіднику вона позувала у блискучій мінісукні, яка підкреслювала округлий животик. Хоч представник пари тоді відмовився від коментарів, після наступних появ голлівудської зірки на публіці було зрозуміло, що вона чекає на четвертого малюка.
- Варто згадати, що через тиждень після першого виходу Блейк у новому стані біля її будинку чатувало 11 папараці, на що вона поскаржилась у мережі. Акторка різко попросила їх "дати спокій", адже незнайомі чоловіки лякали дітей. Щоб журналісти пішли з її дому, Лайвлі поділилась серією вагітних фото.