Американські актори Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі вчетверте стали батьками. Про це стало відомо з фото, яке опублікувала Блейк у своєму інстаграмі.

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Блейк Лайвлі стала мамою

Артистка поділилась знімком з чоловіком та його мамою Таммі. У дописі вона показала фото страв, які підготувала для перегляду Супербоул-2023.

Блейк Лайвлі постала на фото у повний зріст – вона позувала у вузьких джинсах та чорній майці, яка підкреслила струнку фігуру. Вагітного живота помітно не було, тож фани зробили висновок, що акторка стала мамою.

"Була зайнята", – написала під фото артистка, ймовірно, натякаючи на пологи та відсутність у мережі. Поки що ні вона, ні Раян не коментують поповнення.



Блейк з Раяном та його мамою після пологів / Фото з інстаграму Блейк Лайвлі

Нагадаємо, Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс виховують трьох доньок – 7-річну Джеймс, 5-річну Айнез і 2-річну Бетті.

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