В Instagram-Stories Тарабарова сообщила о возвращении в семью из больницы. Раньше мы рассказывали, что звезда 19 апреля стала мамой в третий раз.

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Певица показала путь домой. На фото из машины дочь Светланы Тарабаровой спала рядом с ней в детском кресле.



Светлана Тарабарова впервые везет дочь домой / Фото с ее инстаграм-сторис

Самая звездная мама едва сдерживала слезы от счастья. "Уезжаю и тихонько плачу от счастья, от осознания, благодарности, волнения и гормонов", – поделилась артистка.



Светлана Тарабарова возвращается домой / Фото с ее инстаграм-сторис

Вместе с мужем Алексеем Бондарем певица Тарабарова воспитывает четырехлетнего сына Ивана и двухлетнюю дочь Марию.

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