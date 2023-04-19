32-річна Світлана Тарабарова завагітніла вже під час великої війни. Через кризу вона навіть думала продавати будинок під Києвом, але працювала й записувала пісні всю вагітність і народила здорову донечку. Дівчинка з'явилася на світ з вагою 3,8 кілограма, а зростом 54 сантиметри.
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Світлана Тарабарова стала мамою втретє
Донечка, як ми на тебе чекали. Ти прийшла в цей світ у найважчі часи нашої історії. Але ми дуже мріємо, аби ти зростала в мирі, а слово війна ти чула лише на уроках історії. Зростай здорова, щаслива, в любові. Твої безмежно втомлені, але настільки ж безмежно щасливі батьки,
– підписала Світлана Тарабарова.
Народжувала артистка у приватному пологовому будинку, де з'явилася на світ її старша донечка Марія. Дівчинці 2,5 роки, тоді як первістку зіркового подружжя Івану вже 4. На першому фото з крихіткою Світлана Тарабарова виснажена, але щаслива.
Світлана Тарабарова народила доньку / Фото з інстаграму співачки
- Нагадаємо, про вагітність Світлана Тарабарова оголосила ще 10 листопада 2022 року. Тоді вона опублікувала фото з тестом з двома смужками й написала: "Життя триває. 3.0".
- На першому УЗД зірка добряче понервувала, бо лікарка дещо переплутала. Їй здалося, що в Тарабарової двійня. Усі ці 30 секунд у неї тремтіли руки.
- Річ у тому, що навіть батьки з Херсона назвали її безвідповідальною, коли почули про третю вагітність. Мама спочатку дорікала: "Ти не думаєш головою, війна", а потім попросила вибачення, бо "була на нервах" в окупації. Навіть друзі відреагували неоднозначно – якщо попередні два рази раділи й вітали, то цього перепитували: "Ти серйозно?"
- Нещодавно Світлану Тарабарову взагалі розкритикували за вагітність, бо декому здалося, що третю дитину вона народжує лише для виїзду чоловіка за кордон.