Світлана Тарабарова повернулась додому і зізналась, чи вцілів її будинок

Українські зірки повертаються до своїх будинків у Києві та в навколишніх містечках. Додому повернулась і Світлана Тарабарова.

Українська співачка Світлана Тарабарова також повернулась додому. Зіркова сім'я живе в селі Дмитрівка, що неподалік від Гостомеля.

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Світлана Тарабарова повернулась додому

Виконавиця опублікувала зворушливе відео, в якому показала дорогу додому. Також туди потрапили кадри з самого будинку, де співачка гралась з донькою Марією.

Світлана Тарабарова лаконічно прокоментувала повернення. Вона також розповіла, що її дім уцілів.

Я і не думала, що колись переживу такі емоції… Ми вдома. Дім цілий. Пощастило,

– поділилась зірка.

Дорога додому Світлани Тарабарової: дивіться відео

Хто ще з зірок повернувся додому

Акторка Анна Саліванчук приїхала до Києва із заходу України. Вона розповіла, якими були її емоції: "Я вдома. Це неймовірні відчуття, які не передати словами. Вперше за 47 днів я побачила чоловіка. Сльози радості… вистрибнула на нього, немов в кіно, адже неймовірно за ним сумувала, і розлука з ним була дуже важкою. Вперше за 8 років спільного життя ми не бачилися так довго".

Телеведуча Катя Осадча також повернулась до Києва та показала фото возз'єднання з чоловіком. Вона одразу ж прийнялась до роботи.

В Україну також приїхала співачка MamaRika. Щоправда, зірка ще не повернулась до Києва, хоч планує зробити це якнайшвидше. Наразі артистка разом з сином і чоловіком оселилась в Чернівцях. "Мабуть, це одне з найбезпечніших міст в Україні. Це все робиться тільки заради нашого синочка, заради нашого Давида. Тому що якби в нас не було маленького сина, ми б, напевно, зовсім інакше будували нашу географію. Ми відштовхуємося виключно від того, що в нас 9-місячний син", – пояснювала MamaRika.