Українська співачка Злата Огнєвіч приїхала до Сполучених Штатів, де дає благодійні концерти. Днями зірка розповіла історію, яка трапилась з нею в країні.

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Злату Огнєвіч вигнали з таксі

Співачка розповіла, що сіла в таксі, щоб доїхати до аеропорту в Чикаго. Вона мала перелетіти в інший штат.

Однак після 10 хвилин їзди водій таксі несподівано заявив, що висадить Злату через те, що вона розмовляє українською мовою. Він сказав, що "не хоче слухати кончену українську". Артистка обурилась і назвала чоловіка расистом, що він і підтвердив.

Ми запитали його: "Ви що расист?". На що він відповів: "Так, я расист. Я вас ненавиджу! Ви себе нечемно ведете – у присутності мене, американця, спілкуєтеся своєю негідною мовою". Я в шоці, у жодній країні світу зі мною такого не було,

– зізналась виконавиця.



Злата Огнєвіч / Фото з інстаграм-сторіз



Злата Огнєвіч / Фото з інстаграм-сторіз

На щастя, співачка разом зі своєю командою змогла спіймати інше таксі та встигла доїхати на свій рейс. Другий водій вже не був проти української мови.

Злату Огнєвіч переслідують