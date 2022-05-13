Украинская певица Светлана Тарабарова вернулась домой. Звездная семья живет в селе Дмитровка, недалеко от Гостомеля.

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Светлана Тарабарова вернулась домой

Исполнительница опубликовала трогательное видео, в котором показала дорогу домой. Также туда попали кадры из дома, где певица играла с дочерью Марией.

Светлана Тарабарова лаконично прокомментировала возвращение. Она также рассказала, что ее дом уцелел.

Я и не думала, что когда-нибудь переживу такие эмоции… Мы дома. Дом цел. Повезло,

– поделилась звезда.

Дорога домой Светланы Тарабаровой: смотрите видео

Напомним, еще утром 24 февраля звездная семья уехала из своего дома в Дмитровке. Это село расположено неподалеку от Гостомельского аэропорта, поэтому там произошли мощные взрывы с самого начала полномасштабного вторжения. Светлана Тарабарова с мужем и детьми скрылась на западе Украины, проведя в пути 34 часа.

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