Невдало пожартувала, – Лобода перепросила у Дарини Вдовенко, яку принизила в Харкові

Світлана Лобода після ганебного вчинку щодо 16-річної Дарини Вдовенко ще раз спробувала вибачитись. Вона записала відео, де перепросила й зізналась, що "невдало пожартувала".

Після скандального концерту у Харкові українці жартують та висміюють Світлану Лободу, яка принизила 16-річну дівчину на виступі. Схоже, що хвиля жорсткої критики повпливала на співачку – вона вирішила перепросити.

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Світлана Лобода спробувала вибачитися

Лобода повідомила, що була на емоціях – перед виступом у Харкові мала багато поїздок та зустрічей з волонтерами. Вона запевнила, що ні вона, ні команда не чинила опору Дарині Вдовенко.

Я була дуже схвильована, було багато людей, військових, я була дуже щаслива. Я побачила дівчину, яка стояла з плакатом "Харків без Лободи", я з нею привіталася і ми почали концерт. Ані я, ані моя команда не чинили жодного опору її позиції, ніхто її не чіпав,

– каже Світлана Лобода.

За словами артистки, тепер вона не вважає, що акція дівчини була проплаченою. "У той час, в той момент, я була на емоціях, і взагалі такі концерти викликають багато емоцій. Сьогодні я хочу перепросити в Дарії та її батьків, якщо я її образила!. Я не хотіла ображати нікого, у мене не було таких намірів. Я намагалася розрядити обстановку і мабуть, просто невдало пожартувала".

Світлана Лобода перепросила за вчинок у Харкові: відео

Співачка додала, що хоче бути корисною Україні та допомагати всім у складний час. "Я знаю, що в українців багато запитань з приводу мого минулого. Я поважаю думку кожного громадянина моєї країни. Я намагаюся не включатися у скандали. Але я сьогодні вважаю, що це дуже важливо, аби ви почули мене... Я намагаюся бути корисною, бути в країні, яку я дуже люблю, в якій живе моя команда, мої близькі родичі, мої батьки. Хочу допомагати й робити все можливе для своєї країни, яка переживає дуже тяжкий час. І я хочу допомагати українцям вистояти в цій війні. Моє коріння тут, я дуже люблю свою країну і я буду з Україною до кінця".

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