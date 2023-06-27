После скандального концерта в Харькове украинцы шутят и высмеивают Светлана Лобода, которая унизила 16-летнюю девушку на выступлении. Похоже, что волна жесткой критики повлияла на певицу – она решила извиниться.

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Светлана Лобода попыталась извиниться

Лобода сообщила, что была на эмоциях – перед выступлением в Харькове было много поездок и встреч с волонтерами. Она заверила, что ни она, ни команда не сопротивлялась Дарине Вдовенко.

Я была очень взволнована, было много людей, военных, я была очень счастлива. Я увидела девушку, стоявшую с плакатом "Харьков без Лободы", я с ней поздоровалась и мы начали концерт. Ни я, ни моя команда не сопротивлялись ее позиции, никто ее не трогал,

– говорит Светлана Лобода.

По словам артистки, теперь она не считает, что акция была проплачена. "В то время, в тот момент, я была на эмоциях, и вообще такие концерты вызывают много эмоций. Сегодня я хочу извиниться перед Дарией и ее родителями, если я ее обидела! Я не хотела оскорблять никого, у меня не было таких намерений. Я пыталась разрядить обстановку и пожалуй, просто неудачно пошутила".

Светлана Лобода извинилась за поступок в Харькове: видео

Певица добавила, что хочет быть полезным Украине и помогать всем в сложное время. "Я знаю, что у украинцев много вопросов по поводу моего прошлого. Я уважаю мнение каждого гражданина моей страны. Я стараюсь не включаться в скандалы. Но я сегодня считаю, что это очень важно, чтобы вы услышали меня... Я стараюсь быть полезной, быть в стране, которую я очень люблю, в которой живет моя команда, мои близкие родственники, мои родители, мои корни здесь, я очень люблю свою страну, и я буду с Украиной до конца".

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