Пользователи соцсетей бурно отреагировали на ничтожный поступок Лободы в Харькове, когда она унизила школьницу. 24 Канал собрал мемы о скандале с певицей.
К теме "Я не уважаю Лободу": что известно о вышедшей на протест в Харькове 16-летней Дарье Вдовенко
Видео с Лободой вызвало резонанс в соцсетях и СМИ, все больше украинцев отворачиваются от артистки, когда-то активно зарабатывавшей рубли в России.
В сети уже создали множество мемов на Светлану Лободу. Кое-кто не понимает, почему ее так и не запихали в мусорник, как это сделали с Чорновилом.
Пользователи высмеивают позицию и поведение Лободы, а также считают, что эта тема "переплюнула" спектакль Пригожина в России и даже возвращение Винника в инфопространство.
Некоторые украинцы изображают скандальную певицу на гербе России, намекая, что Лобода по-прежнему остается пророссийской. Она ведь много лет жила и зарабатывала за поребриком.
Некоторые изобразили Лободу как злого монстра, набросившегося на бедную девушку. Где-то так это и выглядело, когда Светлана подошла к 16-летней Дарье и унижала ее.
Несмотря на это, Лобода собирается продолжить свой тур по городам Украины и следующее свое выступление хочет провести в Днепре. Однако украинцы предлагают ее "поплавать".
Что известно о скандале с Лободой в Харькове: коротко
- Скандальная певица 25 июня выступила у зоопарка в Харькове. Там певица столкнулась с сопротивлением юной девушки. 16-летняя Дарья пришла на выступление с плакатом "Харьков без Лободы". На это певица начала публично унижать девушку.
- Вдовенко рассказала, как чувствовала себя в этот момент. "Мне было неприятно и противно. Я ее еще спросила: "Почему вы меня касается?", – сказала она. Кроме того, Дарья рассказала, что к ней несколько раз подходили охранники, пытались ее снять и угрожали.
- После волны хейта в сети Светлана Лобода поспешила оправдаться за свой поступок. Она даже заявила, что гордится Дарьей Вдовенко и ее позицией.
- Интересно, что певица уже закрыла комментарии под своими последними сообщениями из-за критики, однако это не останавливает людей хейтиты ее в соцсетях.