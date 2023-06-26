Пользователи соцсетей бурно отреагировали на ничтожный поступок Лободы в Харькове, когда она унизила школьницу. 24 Канал собрал мемы о скандале с певицей.

К теме "Я не уважаю Лободу": что известно о вышедшей на протест в Харькове 16-летней Дарье Вдовенко

Видео с Лободой вызвало резонанс в соцсетях и СМИ, все больше украинцев отворачиваются от артистки, когда-то активно зарабатывавшей рубли в России.

В сети уже создали множество мемов на Светлану Лободу. Кое-кто не понимает, почему ее так и не запихали в мусорник, как это сделали с Чорновилом.

Пользователи высмеивают позицию и поведение Лободы, а также считают, что эта тема "переплюнула" спектакль Пригожина в России и даже возвращение Винника в инфопространство.

Некоторые украинцы изображают скандальную певицу на гербе России, намекая, что Лобода по-прежнему остается пророссийской. Она ведь много лет жила и зарабатывала за поребриком.

Некоторые изобразили Лободу как злого монстра, набросившегося на бедную девушку. Где-то так это и выглядело, когда Светлана подошла к 16-летней Дарье и унижала ее.

Несмотря на это, Лобода собирается продолжить свой тур по городам Украины и следующее свое выступление хочет провести в Днепре. Однако украинцы предлагают ее "поплавать".

Что известно о скандале с Лободой в Харькове: коротко