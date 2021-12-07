Стрьомно бути вигнанцем, – чому MELOVIN хоче, але не може виступати в Росії

В епатажного українського співака MELOVIN тисячі фанів по всьому світу. Він зізнається, що на його концерти дуже чекають у Росії, але він не ризикує збирати зали там. Артист боїться стати "вигнанцем у своїй країні".

Участь у вокальному шоу "Х-фактор" та ефектний виступ на Євробаченні 2018 року приніс MELOVIN популярність далеко за межами України. У нього є фани в усіх країнах СНД, але найбільше співака чекають у Росії. Він давно гайнув би туди з концертами, якби не війна на Сході та окупація Криму.

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Зірка не належить до числа тих артистів, котрі пропагують, що "музика поза політикою", тому чекає, коли Росія змінить статус країни-агресора для України.

Я хотів би, звичайно, виступити там (у Росії – ред.). У мене там дуже багато фанів, я можу зібрати зал. Чекаю момент, коли щось вирішиться на цій планеті, тому що бісить,

– різко висловився MELOVIN.

Разом з тим співака засмучує той факт, що "до нас російським артистам можна, а українським артистам туди – сором, ганьба". Він вважає, що наші знаменитості могли б заробляти непогані гроші на гастролях у Росії, але везти їх назад, щоб годувати свої команди.

у вересні Ігор Кондратюк просив президента заборонити гастролі російських артистів в Україні, якщо ті не визнали агресію Кремля. Зеленський відповів на петицію і зауважив, що такий закон вже існує. Так, російських пропагандистів в Україну не пускає Мінкульт.

Так, у MELOVIN "бореться бажання стати масштабнішим в інших країнах", де його україномовні та російськомовні пісні розуміють, і страх стати вигнанцем на Батьківщині. Крім того, артист переймається за батьків, яких неодмінно осудять за його виступи в Росії.

Ти розумієш, що одразу станеш антигероєм в Україні. Стрьомно не змогти приїхати в рідну країну, бо ти будеш вигнанцем,

– пояснив MELOVIN.

MELOVIN про гастролі в Росії / Скриншот з відео

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Примітно, що російським гастролерам не соромно провертатися в Україну після того, як вони зірвали куш у Москві: