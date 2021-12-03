Фотографією зі сцени Ротару поділилась сама на своїй сторінці в інстаграмі 3 грудня. Вона стояла у концертному вбранні в оточенні молодих дівчат. Схоже, знімок був зроблений під час зйомки виступу знаменитості.

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"Новорічні зйомки", – лаконічно підписала фото співачка, не додаючи локації до фотографії.



Софія Ротару працює у Москві перед Новим роком / Фото з інстаграму артистки

Втім, шанувальники впізнали місце, де виступала 74-річна артистка Софія. Вона приїхала на зйомки новорічного вогника для телеканалу "Росія" у Москві. Також у мережі повідомляють, що Ротару візьме участь 4 грудня у записі ще одного концерту за участю Софії Ротару – "Пісні року".



Софія Ротару у вишиванці на афіші "Пісні року" / Фото з фан-акаунту співачки

На фан-акаунтах співачки з'явились й інші фотографії з "вогника", де артистка ніби виконала пісню "Ледяные дожди" і один новий сингл.



Софія Ротару на російському новорічному вогнику 2022 / Фото з фан-аканту Ротару



Софія Ротару на російському новорічному вогнику 2022 / Фото з фан-аканту Ротару

Що відомо про діяльність Ротару

У серпні 2021 року Ротару виступала на "Новій хвилі" у Сочі, а після цього відправилась в Україну, аби разом з іншими українськими митцями отримати нагороду "Національна легенда української музики".

Також російська гастролерка відкривала святковий концерт на "Олімпійському" до 30-річчя Незалежності. У листопаді 2021-го Ауріка Ротару, сестра Софії, у одному із своїх інтерв'ю заявила, що вся сім'я чекає на повернення Криму. За її словами, Ротару там не була десь 5 – 6 років, а маєток, де вона жила, зараз пустує.

Вперше за довгий час на українську сцену Ротару повернулась у грудні 2020 року, коли вона виступила у новорічному Кварталі 95. Її поява на сцені стала цілковитою несподіванкою для глядачів.

Загалом з 2014 року вона активно гастролювала Росією, вітаючи з Новим роком і Днем захисника, отримувала російські музичні нагороди й виступала перед російськими олігархами. До листопада 2019 року співачка вперто відмовлялась коментувати збройну агресію Росії проти України, а тоді врешті-решт зізналась: ніколи не спонсорувала українських військових, бо "абсолютно миролюбна людина".