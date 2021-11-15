Після виступу в Росії треки Віталія Козловського зникли з українських радіостанцій, а він сам – з телеефірів. Два роки він "відмивав" свою репутацію, перш ніж повернувся до гастролей. Він не приховує, що у Москві "дуже непогано заробив", але ці гроші коштували йому народної любові.
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Я отримав там багато оплесків, самоствердився як артист, а приїхавши в Україну, отримав такий ляпас по морді, печінці, по всьому. Я роки два нормально не міг гастролювати,
– пригадав Віталій Козловський.
Хоч три роки тому в артистові вирувала образа, зараз він вважає, що "це був правильний удар" з боку Батьківщини й української публіки. На його думку, ця помилка з концертом у Москві на 9 травня була для того, щоб сьогодні він мислив зовсім інакше.
"Поки не вирішиться питання між нашими країнами, ні в яку Росію я і думати не буду їхати. Свого часу я зробив величезну помилку, тому сьогодні ніякої Росії в моєму житті не може бути", – висловився Козловський.
Він додав, що після травня 2018 року в Росію ні ногою. У країні-агресорі живе його сестра – донька батька від першого шлюбу, однак співак не побачиться з нею, допоки війна не закінчиться.
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Як Козловському жилось після концерту в Москві
- Після скандального виступу співак виправдовувався, що "отримав запрошення він українців, що живуть в Росії", тому не вважає це зрадою.
- Депутати від "Свободи" вимагали позбавити Козловського звання заслуженого артиста України й називали "аморальною особистістю".
- Травневі концерти зірки скасовували одне за одним – у Києві, в Одесі.
- Співачка Анастасія Приходько публічно називала колегу зрадником і запроданцем.