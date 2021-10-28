Таїсія Повалій дала інтерв'ю вперше за багато часу, де, як і нещодавно Ані Лорак, зізналась про цькування в Україні. Вона розповіла, що вже сім років не виступала з концертами в Україні та вимушена заробляти гроші за кордоном.
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Коли ми виїжджали працювати, а ми були змушені працювати, і проблеми стали з виїздом, і люди скоса дивилися на кордоні – всіх же налаштували, що я ворог... І якось було мені некомфортно, ніде некомфортно, ні в аеропорті, ні в літаку. От я у своїй країні, а мені некомфортно,
– поділилася російська гастролерка.
Вона запевнила, що весь час жила в Україні з мамою та нікуди не виїздила після подій 2014 року, і навіть зараз не хоче нікуди переїжджати попри негативне ставлення до неї. Таїсія Повалій згадала, що деякі сусіди привозили деякі "погані речі" з Євромайдану їм під будинок і через це їй було дуже образливо, вона багато плакала. Щодо її чоловіка – продюсера Ігоря Ліхути, то він отримував гнівні листи на електронну пошту, де жінку називали "запроданкою".
"Стан роздвоєності, що живемо ми тут, в Україні, а працювати вимушені їздити за кордон – це дуже виснажливо, особливо для жінки. Це завдає великого навантаження на нерви. І лише пісні, лише сім'я, лише творчість допомагала вистояти. Тая, звісно, дуже сильна людина", – зазначив Ліхута.
Він додав, що не розуміє, чому до Таїсії Повалій так ставляться та чому скасували її концерти.
Це незаслужено, що ти нічого поганого не зробив, жодного закону країни не порушив, жодного поганого слова про свою Батьківщину в ефірах жодного телеканалу, жодної радіостанції не сказав, то які до тебе можуть бути претензії? Чому в тебе заборона на професію в себе вдома, в Україні?
– прокоментував чоловік.
До слова Гастролерка Кремля Повалій показала, як її цінують у Росії
Що відомо про концертну діяльність Повалій
- Заслужена та Народна артистка України у 2012 році балотувалася до Верховної Ради другим номером Партії регіонів, але у травні 2014-го після Революції Гідності вийшла зі складу фракції та покинула політику.
- За лічені місяці після окупації Криму, в червні 2014 року, Таїсія Повалій виступила в окупованій Ялті на фестивалі "П'ять зірок", який пов'язали зі святкуванням Дня Росії.
- 17 вересня 2014 року разом з групою депутатів "За мир та стабільність" Повалій відвідала Держдуму Росії. Головне слідче управління МВС тоді відкрило кримінальне провадження за статтею про посягання на територіальну цілісність України.
- Також вона виступала з концертами в Кремлі, де отримала нагороду "Шансон року" і співала з Басковим. Вона зривала аншлаги на російському телебаченні та зізнавалась у коханні до батьківщини Путіна – Санкт-Петербурга.
- У жовтні 2018 року артистка вперше за довгий час повернулась в Україну та несподівано назвала її домом: "Скільки б літаків не було, а все одно тягне додому". У 2019 році вона планувала дати в Україні концерт, але його скасували.
- Наразі артистка виступає з концертами за кордоном, зокрема і в Росії.