Після першого концерту у Києві, що відбувся через тиждень після Євробачення-2021, Павленко поспілкувалась з Катериною Осадчою. Вона розповіла про свої відчуття, коли чекала на результат ПЛР-тесту у Роттердамі.

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Була підозра, було дуже страшно, бо ми дуже довго до цього готувалися. У вересні-місяці я вже хворіла на коронавірус, і симптоми були дуже схожі. Тому я дуже перелякалась і було дуже страшно від того, що історія може от так закінчитись. Але коли прийшов негативний тест, то я стрибала на ліжку і навіть забула, що мені погано, – поділилась зірка.

Довідка: Перед першим півфіналом Євробачення-2021 Катерина Павленко занедужала. Про симптоми хвороби команда Євробачення не повідомляла, але співачці оперативно взяли тест на коронавірус та відправили на самоізоляцію. Через добу Катерина Павленко отримала негативний ПЛР-тест і продовжила лікування. На першому півфіналі вона вразила усю Європу та легко потрапила у фінал конкурсу.

Павленко також прокоментувала чутки про стосунки із солістом італійського гурту Måneskin, які перемогли на Євробаченні-2021. За її словами, незважаючи на те, що вона з ним дуже схожа ззовні, у фронтмена колективу Даміана Давида є дівчина. Тому вона не буде влазити у їхні стосунки.

Але вона бачить, що фанати Go_A активно "сватають" її з виконавцем і сміється з цього. Катерина також додала, що коли буде "віконце" у графіку, її гурт та команда Євробачення виїдуть на природу, аби відпочити. Ну, і відсвяткувати 5 місце на конкурсі.