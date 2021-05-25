Ще від початку перебування гурту Go_A у Роттердамі українцями дуже зацікавились європейці. Після першої репетиції на Євробаченні їхні позиції у букмекерській таблиці змістились із 18 на 8 місце, а вже після першого півфіналу – на 4. У фіналі Євробачення колектив Go_A посів 5 місце через низькі бали журі, а от глядачі нагородили українців справедливим другим місцем.

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Саме тому італійський гурт Måneskin та український Go_A стали об'єктом захоплення серед меломанів – їхні пісні лунають у всіх соцмережах, на вулицях міст та у громадських закладах. Про це також написали на інстаграм-сторінці Суспільного.

Користувачі тіктоку подружили учасників Євробачення з Італії та України. Сотні тисяч переглядів набирають відео з вокалістами гуртів Go_A та Maneskin – Даміано і Катерини. Єврофани поєднують їхні образи, пісні та переможний "вайб",

– йдеться у підписі до відео.

Редакція Showbiz 24 пропонує переглянути найпопулярніші відеоролики, де меломани насолоджуються піснями італійців та українців, поєднуючи їхні треки.

Що відомо про пісні італійців та українців?