Шанувальники Ротару обурені її пасивною реакцією. Адже навіть співачка Світлана Лобода, яку критикують багато українців, заявила, що віддасть свою квартиру в Києві для багатодітної родини з зони затоплення, і передала 100 тисяч гривень постраждалим.

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Як Ротару відреагувала на трагедію

Зараз українські зірки кричать світу про екоцид, звертаються до міжнародних організацій та привертають увагу до подій в Україні. Водночас Софія Ротару небагатослівно відреагувала на підрив Каховської ГЕС та затоплення Херсонщини.

Співачка вмістила свої емоції в один смайлик, показавши фото врятованої собаки. Крім того, Ротару вкотре забула нагадати, хто винен у цій катастрофі.



Реакція Ротару на затоплення Херсонщини через підрив ГЕС / Фото з її інстаграм-сторіс

Зірка показала щемливе фото, де мокра тварина тримається за ногу свого рятівника. Ця світлина облетіла весь світ. Ротару також вирішила запостити його, чим, вочевидь, поспівчувала домашнім улюбленцям, які опинилися в епіцентрі катастрофи.

Українці зазначають, що на тлі того, що роблять інші відомі люди, така реакція Софії Ротару виглядає недолуго. Адже зараз наші зірки, за діяльністю яких стежать іноземці, кричать про тероризм росіян, звертаються до міжнародних організацій та збирають на допомогу постраждалим. В той час Софія Ротару жодним чином публічно не оголосила про свої наміри допомогти та не звинуватила в цьому росіян.

Як інші зірки відреагували на підрив Каховської ГЕС: