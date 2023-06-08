Україна ще багато років долатиме наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. Однак зараз важливо врятувати людей з затоплених будинків і територій. До цього долучилася Світлана Лобода. Вона перерахувала 100 тисяч гривень у благодійний фонд "Клуб добродіїв", який допомагає дітям і сім'ям, які постраждали від жахливої трагедії.

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Лобода віддасть квартиру сім'ї з затоплених територій

"Другий день я не можу ні про що думати. Трагедія на Новокаховській ГЕС – це катастрофа рівня Чорнобильської АЕС, і весь світ мовчить! Я знаю, що в цій біді Україна має сама зробити все, щоб допомогти нашим громадянам і зберегти те, що ще можна зберегти", – прокоментувала Світлана Лобода.

Крім того, артистка заявила, що готова допомогти не тільки грошима, а й з житлом. Так, вона пустить у квартиру в Києві одну з постраждалих сімей.

Я хочу надати квартиру в Києві для проживання багатодітній сім'ї, чий рідний дім, а з ним надії і мрії, потопила Росія,

– заявила Світлана Лобода.

Вона також наголосила, що головне зараз – об'єднатися, допомагати, підтримувати одне одного та не бути байдужим. Її друзі, наприклад, уже вирушили в Херсон, щоб рятувати людей і тварин.

"Я прошу вас вірити, підтримувати одне одного і ніколи не втрачати впевненість в тому, що справедливості бути. Російський режим обов'язково буде покараний за руйнування країни, яка годувала цілий світ", – підсумувала артистка.

Примітно, що в коментарі до Світлани Лободи "набігли" росіяни. Тих, хто співчуває українцям, обмаль. Натомість активно виписують користувачі, мізки яких промиті пропагандою – стверджують, що "Росія сама себе топити не буде", а Каховську ГЕС підірвала "армія НАТО".