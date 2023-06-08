Україна ще багато років долатиме наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС. Однак зараз важливо врятувати людей з затоплених будинків і територій. До цього долучилася Світлана Лобода. Вона перерахувала 100 тисяч гривень у благодійний фонд "Клуб добродіїв", який допомагає дітям і сім'ям, які постраждали від жахливої трагедії.
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Лобода віддасть квартиру сім'ї з затоплених територій
"Другий день я не можу ні про що думати. Трагедія на Новокаховській ГЕС – це катастрофа рівня Чорнобильської АЕС, і весь світ мовчить! Я знаю, що в цій біді Україна має сама зробити все, щоб допомогти нашим громадянам і зберегти те, що ще можна зберегти", – прокоментувала Світлана Лобода.
Крім того, артистка заявила, що готова допомогти не тільки грошима, а й з житлом. Так, вона пустить у квартиру в Києві одну з постраждалих сімей.
Я хочу надати квартиру в Києві для проживання багатодітній сім'ї, чий рідний дім, а з ним надії і мрії, потопила Росія,
– заявила Світлана Лобода.
Вона також наголосила, що головне зараз – об'єднатися, допомагати, підтримувати одне одного та не бути байдужим. Її друзі, наприклад, уже вирушили в Херсон, щоб рятувати людей і тварин.
"Я прошу вас вірити, підтримувати одне одного і ніколи не втрачати впевненість в тому, що справедливості бути. Російський режим обов'язково буде покараний за руйнування країни, яка годувала цілий світ", – підсумувала артистка.
Примітно, що в коментарі до Світлани Лободи "набігли" росіяни. Тих, хто співчуває українцям, обмаль. Натомість активно виписують користувачі, мізки яких промиті пропагандою – стверджують, що "Росія сама себе топити не буде", а Каховську ГЕС підірвала "армія НАТО".
- Важливо! Україна звернулася до ООН, Червоного Хреста та інших міжнародних організацій, аби ті втрутилися та допомогли врятувати людей. Однак реакцій з їхнього боку наразі немає.
- Сам Зеленський наголошував: "Якщо зараз міжнародної організації немає в зоні цієї катастрофи – значить, її взагалі немає, значить, вона недієздатна".
- На окупованій частині Херсонщини катастрофічна ситуація. Росіяни кинули людей у страшних умовах – без порятунку, води, просто на дахах будинків у затоплених громадах. Для того, щоб їх врятувати, потрібні зусилля міжнародних організацій.