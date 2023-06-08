Поклонники Ротару возмущены ее пассивной реакцией. Ведь даже певица Светлана Лобода, которую критикуют многие украинцы, заявила, что отдаст свою квартиру в Киеве для многодетной семьи из зоны затопления и передала 100 тысяч гривен пострадавшим.
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Как Ротару отреагировала на трагедию
Сейчас украинские звезды кричат миру об экоциде, обращаются к международным организациям и привлекают внимание к событиям в Украине. В то же время, София Ротару немногословно отреагировала на подрыв Каховской ГЭС и затопление Херсонщины.
Певица вместила свои эмоции в один смайлик, показывая фото спасенной собаки. Кроме того, Ротару в очередной раз забыла напомнить, кто виноват в этой катастрофе.
Реакция Ротару на затопление Херсонщины из-за подрыва ГЭС / Фото с ее инстаграм-сторис
Звезда показала щемящее фото, где мокрое животное держится за ногу своего спасителя. Эта фотография облетела весь мир. Ротару также решила запостить его, чем, очевидно, посочувствовала домашним питомцам, оказавшимся в эпицентре катастрофы.
Украинцы отмечают, что на фоне того, что делают другие известные люди, такая реакция Софии Ротару выглядит неуклюже.. Ведь сейчас наши звезды, за деятельностью которых следят иностранцы, кричат о терроризме россиян, обращаются в международные организации и собирают на помощь пострадавшим. В то время София Ротару никак публично не объявила о своих намерениях помочь и не обвинила в этом россиян.
Как другие звезды отреагировали на подрыв Каховской ГЭС:
- Маша Ефросинина назвала эту катастрофу почти вторым Чернобылем. Звезда обвинила мир в бездействии. В частности, ее возмутило "молчание" Греты Тунберг и Илона Маска.
- Екатерина Осадчая шокирована "озабоченностью" мира. Она обратилась к Красному Кресту, чтобы они эвакуировали местных из затопленной оккупированной Херсонщины, потому что россияне не помогают людям.
- Злата Огневич тоже не смогла сдержать слез из-за подрыва Каховской ГЭС. Она заявила, что ее сердце раз разбито.
- Светлана Тарабарова В первые часы после трагедии сообщила об эвакуации из ее родной Херсонщины. Она напомнила о том, что Херсон – одним из первых испытал на себе ужасы "русского мира", а теперь снова страдает.
- Андрей Бедняков, Ольга Сумская и другие звезды призывают позаботиться о животных – по возможности эвакуироваться вместе с ними или по крайней мере отвязать и отпустить.