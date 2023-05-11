З початку війни Софія Ротару призупинили співочу кар’єру. Зараз про неї майже нічого не чути, на зв'язок вона виходить вкрай рідко, передає 24 Канал.

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Позиція Софії Ротару щодо війни

Майже одразу після вторгнення, 28 лютого 2022 року, артистка написала допис у соцмережі, в якому засудила російську агресію. Вона заявила, що молиться за українських захисників та мир в Україні.

А в серпні у свій день народження артистка опублікувала великий допис і зізналась, що приїхала до України.

Приїхала в місце сили! Тут я народилася, росла, пішла до школи. Тут я почала співати. Рідні Маршинці нагадали мені, як важливо не втратити почуття причетності до своєї Землі,

– заявила Софія Ротару.

Очевидно, що артистка підтримує рідну країну, але вона небагатослівна. Досить рідко Ротару публікує в інстаграм-сторіз те, що її зачіпає. Зокрема, вона відреагувала на:

трагедію у Кременчуці у червні 2022 року,

обстріл Вінниці у липні того ж року,

17 жовтня вона згадала про Київ, куди в цей день влучили дрони-камікадзе, 23 листопада Софія Ротару теж лаконічно відреагувала на обстріли Києва,

а нещодавно опублікувала фото звільненого з російського полону українського військового, який вперше за довгий час побачив яблуко.

Усі ці інстаграм-сторіс співачка залишає без підпису, лише супроводжує емодзі розбитого серця.

Де зараз живе Ротару

Додамо, що на початку повномасштабної війни зірка повідомила, що знаходиться у Києві. Але вже в липні 2022 року стало відомо, що співачка виїхала до США. Продюсер Леонід Дзюник сказав, що Ротару живе в Америці, але залишається громадянкою України.

Зараз Софія Ротару майже не з'являється в публічному просторі й не дає інтерв'ю. Проте час від часу співачка спілкується з підписниками. Наприклад, 7 квітня вона привітала українців з Благовіщенням.

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Де саме зараз перебуває зірка – невідомо. Вона не робить ніяких публічних заяв та не показує свої фото з міст. Востаннє її бачили в Києві 23 жовтня 2022 року, в цей день вона приходила на могилу до чоловіка, який похований на Байковому кладовищі.

Зазначимо, що у Софії Ротару є особняк під Києвом, розташований у селі П'ятихатки. Водночас квартиру в Ялті біля моря 75-річна артистка продала близько чотирьох років тому.

Додамо, що Софія Ротару, очевидно, більше не хоче заробляти криваві рублі й навіть відмовилася співати для росіян на корпоративі. Їй пропонували 100 тисяч євро за виступ на дні народженні в Еміратах, але це спокусило артистку.

Де живуть син та онуки Софії Ротару

У Софії Ротару є єдиний син – 52-річний Руслан Євдокименко. У нього двоє дітей, які названі на честь дідуся та бабусі – онук Анатолій (29 років) та внучка Софія (22 роки).

Син співачки також небагатослівний на тему війни. У його соцмережах лише одна публікація про вторгнення – прапор України, опублікований 24 лютого 2022 року.

Цікаво, що за даними ЗМІ, в березні 2022 року син і онук Софії Ротару намагалися втекти з України до Молдови, проте їх затримали на кордоні. Де знаходиться син співачки – наразі невідомо, можливо після невдалої втечі Руслан Євдокименко залишився у Києві.

Водночас Анатолій Євдокименко влітку похизувався фотографіями з Парижа. Тож, йому все-таки вдалося незаконно покинути територію України під час воєнного стану.

Він назвав себе кочівником і виправдався за втечу з України – заявив, що хотів почати нове життя. Зараз Анатолій живе в Європі та працює діджеєм.

А внучка Софії Ротару вже багато років живе та будує кар'єру моделі у США. У соцмережах 21-річної дівчини багато стильних фото з Нью-Йорка.

До слова, раніше 24 розповідав про Влада Яму, який з початком повномасштабної війни виїхав до США. Досі невідомо, як саме йому це вдалося, але сам артист запевняє, що встиг покинути країну до закриття кордонів. Чим займається Влад Яма – читайте у нашій статті.