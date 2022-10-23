Софія Ротару присягалася, що в день початку повномасштабної війни була в Києві й нібито не покидала Україну. Колишня гастролерка довела це в роковини смерті свого чоловіка Анатолія Євдокименка. 23 жовтня вона сфотографувалася на його могилі.
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Софія Ротару прийшла на могилу чоловіка в Києві
"20 років", – написала Софія Ротару російською й додала емоджі розбитого серця.
Попри похмурий день, на Байкове кладовище вона прийшла в сонцезахисних окулярах. Вочевидь, аби не ловити на собі косі погляди перехожих. На ній був шоколадно-помаранчевий шарф, стьобана куртка білого кольору та чорний низ.Схоже, на могилу чоловіка Ротару принесла живі квіти.
Софія Ротару на могилі чоловіка в Києві / Скриншот з інстаграм-сторіс співачки
Нагадаємо, народний артист України та керівник ансамблю "Червона рута" Анатолій Євдокименко помер 23 жовтня 2002 року від третього інсульту. Наприкінці 90-х він захворів, довго лікувався, а після другого інсульту перестав говорити, впав у кому. Третій напад став для нього останнім.
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- Нагадаємо, ще на п'ятий день російського вторгнення, 28 лютого, Софія Ротару запевняла, що в Києві. "Я в Києві. Молюся за наших захисників та мир в Україні", – писала артистка в інстаграмі.
- Ходили чутки, що співачка втекла у США, але у свій ювілей вона опублікувала фото з батьківської хати в селі Маршинці й повідомила, що "приїхала в місце сили".