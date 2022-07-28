Онук співачки Софії Ротару Анатолій Євдокименко намагався незаконно втекти з України. Можливо, йому й справді вдалося виїхати.
Читайте також Переможець "Голосу" Лазановський порадив колегам, що робити з російськомовними піснями
Онук Ротару, ймовірно, виїхав з країни
Анатолій Євдокименко опублікував кілька інстаграм-сторіз. Він показав вулиці Парижа, де видно Ейфелеву вежу. Чоловік ніяк не прокоментував фото, однак у мережі підозрюють, що він таки виїхав до Франції.
Вулиці Парижа / Фото з інстаграм-сторіз
Вулиці Парижа / Фото з інстаграм-сторіз
Що Софія Ротару каже про війну
- Співачка, яка жила на дві країни, порушила мовчання лише на 5 день війни. Вона повідомила, що перебуває в Києві й молиться за захисників.
- Концертний директор Софії Ротару заявив, що вона начебто завжди була аполітичною і є артисткою СРСР. Він також припустив, що зірка побоюється за гастролі в Росії.
- Востаннє Ротару коментувала лише жахливі обстріли ТЦ у Кременчуці та центру Вінниці, публікуючи фото свічки та кадри наслідків обстрілів.