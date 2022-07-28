Онук співачки Софії Ротару Анатолій Євдокименко намагався незаконно втекти з України. Можливо, йому й справді вдалося виїхати.

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Онук Ротару, ймовірно, виїхав з країни

Анатолій Євдокименко опублікував кілька інстаграм-сторіз. Він показав вулиці Парижа, де видно Ейфелеву вежу. Чоловік ніяк не прокоментував фото, однак у мережі підозрюють, що він таки виїхав до Франції.



Вулиці Парижа / Фото з інстаграм-сторіз



Вулиці Парижа / Фото з інстаграм-сторіз

Нагадаємо, 7 березня на кордоні з Молдовою правоохоронці затримали групу чоловіків, які намагалися незаконно покинути Україну. Вони хотіли перетнути кордон на човні. Серед 8 ухилянтів призовного віку були родичі Софії Ротару – внук і син. Онук артистки не відреагував на скандал, залишається мовчазним у мережі, але у день народження поділився своїм фото.

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