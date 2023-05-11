Співак Віталій Козловський давно й міцно товаришує з Ольгою Сумською. У них теплі дружні стосунки, тож він щиро співчуває акторці через доньку в Москві, але зрадницею її не називає.
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Віталій Козловський про доньку Сумської в Москві
Доводилося (говорити про Тоню, – 24 Канал). Це її біль. Насправді я її не зрозумію, тому що в мене такої ситуації, слава Богу, немає, але я їй дуже з цього приводу співчуваю. Я не уявляю, що вона переживає. Тим більше вона постійно виступає для військових, на передову мало не їздить з концертами,
– поділився Віталій Козловський.
Водночас артист розуміє нападки в бік Ольги Сумської, адже українців тригерить усе, що пов'язано з Росією: "А як вона може не тригерити, коли стільки лиха йде з цієї країни-агресора? Усе, що пов'язано з цією країною, свідомими людьми сприймається негативно".
- До речі, чи не єдиний, хто публічно підтримав Ольгу Сумську через доньку Паперну, це Євген Клопотенко. Він наголошує, що це "дуже важко", бо в такі самій ситуації опинилося багато українців. Ба більше, кухар вірить, що "колись настане день", і Сумська зустрінеться і з Тонею, і з онуками.
- Сама ж Сумська постійно запевняє, що донька "всім серцем з Україною", а виїхати з Росії чи висловитися про війну не може, бо "передусім мама, думає про своїх дітей, робить все для їхньої безпеки".
- До речі, акторка каже, що спілкується з онуками – Євою та Данилом – по відеозв'язку й навіть читає їм українські казки. Ймовірно, українську в Москві вони чують не лише від бабусі, а й від няні, яка з Харкова.