Зазначимо, що зірки досі перебувають в Україні і останні ночі проводять у бомбосховищі через російські атаки. Так, Іванна Сахно показала, як сидить у підвалі та зізналася, що думає про Путіна.

До теми Кетрін Винник та Іванна Сахно приїхали в Київ: неочікуване фото зірок Голлівуду

Натомість її колега, акторка Кетрін Винник побувала днями в Ірпені. Зірка сфотографувалася на фоні понищених автомобілів цивільних, а також попросила світ допомагати Україні та донатити гроші.

На світлині видно, що в неї заплакані очі. Очевидно, що Кетрін дуже засмутили історії про окупацію цього міста.



Кетрін Винник в Ірпені / Фото з її інстаграму

Вона зізналася, що її до мурах вразила розмова з мером Ірпеня Олександром Маркушиним.

В Ірпені знайшли тіла 290 мирних жертв. Непропорційно велику кількість жертв становили жінки. Це потрібно припинити,

– написала Кетрін.



Кетрін Винник в Ірпені / Фото з її інстаграму

Нагадаємо, що до фандрейзингової платформи United24 зірка "Вікінгів" Кетрін Винник приєдналася лише 1 березня 2023 року, хоч Україну підтримує з перших днів російського вторгнення.

Днями зірка опублікувла допис, у якому заявила, що пишається бути українкою.

Додамо, що Кетрін Винник раніше вже була в Києві. Вона прилітала у серпні 2021 року на заходи до Дня Незалежності.

До слова, 25-річна Іванна Сахно теж завжди пишалася бути українкою, а після великого вторгнення Росії виходила на протести в Нью-Йорку та розповідала світу, що Україну та її рідний Київ бомблять.