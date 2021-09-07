Слава Камінська зізналась, хто став спонсором її сольної кар'єри

Після розпаду гурту "НеАнгели" його учасниці розпочали сольні кар'єри. Слава Камінська зізналась, що сама спонсорує та продюсує свій музичний розвиток як співачки.

Відома українська співачка Слава Камінська активно розвиває сольну кар'єру після розпаду гурту "НеАнгели". Артистка вже працює над дебютним альбомом.

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Як розвивається кар'єра Слави Камінської

Під час участі в гурті "НеАнгели" виконавиця співпрацювала з продюсером Юрієм Нікітіним. Натомість тепер продюсеркою та спонсоркою є вона сама.

Я собі продюсерка, я собі спонсорка, я – співачка. Я – самостійна жінка, що хочу, те й роблю,

– заявила артистка.

Слава Камінська додала, що часто постає перед труднощами щодо комунікації з людьми. Раніше ці питання вирішувалися продюсером або менеджером, тепер же співачці доводиться самій розв'язувати важливі питання.

"Такі різні люди. Те, чим я раніше не займалася, тепер доводиться робити. Раніше тобі дали – заспівала, прийшла на студію – записала. А тепер потрібно думати – підходить чи не підходить", – зазначила Камінська.



Слава Камінська / Фото з інстаграму Слави Камінської

Сольна кар'єра зірки