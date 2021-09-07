Відома українська співачка Слава Камінська активно розвиває сольну кар'єру після розпаду гурту "НеАнгели". Артистка вже працює над дебютним альбомом.

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Як розвивається кар'єра Слави Камінської

Під час участі в гурті "НеАнгели" виконавиця співпрацювала з продюсером Юрієм Нікітіним. Натомість тепер продюсеркою та спонсоркою є вона сама.

Я собі продюсерка, я собі спонсорка, я – співачка. Я – самостійна жінка, що хочу, те й роблю,

– заявила артистка.

Слава Камінська додала, що часто постає перед труднощами щодо комунікації з людьми. Раніше ці питання вирішувалися продюсером або менеджером, тепер же співачці доводиться самій розв'язувати важливі питання.

"Такі різні люди. Те, чим я раніше не займалася, тепер доводиться робити. Раніше тобі дали – заспівала, прийшла на студію – записала. А тепер потрібно думати – підходить чи не підходить", – зазначила Камінська.



Слава Камінська / Фото з інстаграму Слави Камінської

Сольна кар'єра зірки