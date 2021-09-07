Відома українська співачка Слава Камінська активно розвиває сольну кар'єру після розпаду гурту "НеАнгели". Артистка вже працює над дебютним альбомом.
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Як розвивається кар'єра Слави Камінської
Під час участі в гурті "НеАнгели" виконавиця співпрацювала з продюсером Юрієм Нікітіним. Натомість тепер продюсеркою та спонсоркою є вона сама.
Я собі продюсерка, я собі спонсорка, я – співачка. Я – самостійна жінка, що хочу, те й роблю,
– заявила артистка.
Слава Камінська додала, що часто постає перед труднощами щодо комунікації з людьми. Раніше ці питання вирішувалися продюсером або менеджером, тепер же співачці доводиться самій розв'язувати важливі питання.
"Такі різні люди. Те, чим я раніше не займалася, тепер доводиться робити. Раніше тобі дали – заспівала, прийшла на студію – записала. А тепер потрібно думати – підходить чи не підходить", – зазначила Камінська.
Слава Камінська / Фото з інстаграму Слави Камінської
Сольна кар'єра зірки
- Гурт "НеАнгели" заявив про свій розпад 4 березня 2021 року. Виконавиці Слава Камінська та Вікторія Смеюха одразу ж розпочали сольні кар'єри.
- Слава Камінська оголосила, що виступатиме під власним іменем – SLAVA KAMINSKA. Вже наприкінці березня вона випустила перший трек "911".
- Через 2 місяці артистка презентувала пісню "Slava Bogu" та запальний кліп на нього. У липні вона виступила з першим сольним концертом.
- Цікаво, що нещодавно Слава Камінська заінтригувала ймовірною новою, але україномовною піснею. Шанувальники зірки неабияк зраділи такій новині.