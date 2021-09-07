Известная украинская певица Слава Каминская активно развивает сольную карьеру после распада группы "НеАнгелы". Артистка уже работает над дебютным альбомом.
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Как развивается карьера Славы Каминской
Во время участия в группе "НеАнгелы" исполнительница сотрудничала с продюсером Юрием Никитиным. Теперь же продюсером и спонсором является она сама.
Я себе продюсер, я себе спонсор, я – певица. Я – самостоятельная женщина, что хочу, то и делаю,
– заявила артистка.
Слава Каминская добавила, что часто предстает перед трудностями по коммуникации с людьми. Ранее эти вопросы решались продюсером или менеджером, теперь же певице приходится самой решать важные вопросы.
"Такие разные люди. То, чем я раньше не занималась, теперь приходится делать. Ранее тебе дали – запела, пришла на студию – записала. А теперь нужно думать – подходит или не подходит", – отметила Каминская.
Слава Каминская / Фото из инстаграма Славы Каминской
Сольная карьера звезды
- Группа "НеАнгелы" заявила о своем распаде 4 марта 2021 года. Исполнительницы Слава Каминская и Виктория Смеюха сразу же начали сольные карьеры.
- Слава Каминская объявила, что будет выступать под собственным именем – SLAVA KAMINSKA. Уже в конце марта она выпустила первый трек "911".
- Через 2 месяца артистка презентовала песню "Slava Bogu" и зажигательный клип на него. В июле она выступила с первым сольным концертом.
- Интересно, что недавно Слава Каминская заинтриговала вероятной новой, но украиноязычной песней. Поклонники звезды изрядно обрадовались такой новости.