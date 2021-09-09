Скуповую квіти, – Олександр Еллерт відповів, у яких стосунках з Ксенією Мішиною

Автор "95 кварталу" та переможець "Холостячки" Олександр Еллерт вперше прокоментував стосунки з Ксенією Мішиною. Він розповів, що скуповує всі квіти для неї та лайкає фото в інстаграмі. Водночас чіткої відповіді артист не дав.

Герої "Холостячки" Ксенія Мішина та Олександр Еллерт продовжують інтригувати шанувальників та не коментують свої стосунки. Та днями автор "95 кварталу" частково прояснив ситуацію.

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Олександр Еллерт прокоментував стосунки з Мішиною

В інтерв'ю гуморист назвав Ксенію Мішину своєю слабкістю, а також "коханою жінкою". Він розповів, у яких стосунках з нею.

Я скуповую квіти у всіх квіткових магазинах. Вона, сподіваюся, їх не перепродає. Ось у таких ми стосунках,

– заявив Еллерт.

Ведучий запитав, чи не був величезний букет троянд, яким хизувалась акторка в річницю стосунків, від нього. Олександр зазначив, що залишить це в інтризі.

На запитання щодо того, чи лайкає акторка його останні фото в інстаграмі, Еллерт відповів лаконічно: "Відчепись".

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Олександр Еллерт і Ксенія Мішина / Фото з інстаграму Еллерта