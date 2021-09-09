Скуповую квіти, – Олександр Еллерт відповів, у яких стосунках з Ксенією Мішиною
Джерело:"Люкс ФМ"
Автор "95 кварталу" та переможець "Холостячки" Олександр Еллерт вперше прокоментував стосунки з Ксенією Мішиною. Він розповів, що скуповує всі квіти для неї та лайкає фото в інстаграмі. Водночас чіткої відповіді артист не дав.
Герої "Холостячки" Ксенія Мішина та Олександр Еллерт продовжують інтригувати шанувальників та не коментують свої стосунки. Та днями автор "95 кварталу" частково прояснив ситуацію.
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Олександр Еллерт прокоментував стосунки з Мішиною
В інтерв'ю гуморист назвав Ксенію Мішину своєю слабкістю, а також "коханою жінкою". Він розповів, у яких стосунках з нею.
Я скуповую квіти у всіх квіткових магазинах. Вона, сподіваюся, їх не перепродає. Ось у таких ми стосунках,
– заявив Еллерт.
Ведучий запитав, чи не був величезний букет троянд, яким хизувалась акторка в річницю стосунків, від нього. Олександр зазначив, що залишить це в інтризі.
На запитання щодо того, чи лайкає акторка його останні фото в інстаграмі, Еллерт відповів лаконічно: "Відчепись".
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Розрив та чутки про примирення пари
- Всередині липня Ксенія Мішина опублікувала емоційний допис, в якому оголосила про розрив з Олександром Еллертом. Тоді гуморист неоднозначно прокоментував новину, назвавши все "драмою". За кілька днів після цього й акторка, і гуморист відпочивали в окупованому Криму.
- Через місяць Олександр Еллерт неочікувано привітав Мішину з річницею стосунків. Він показав ролик, де були спільні фото та відео пари, а також назвав акторку "коханою".
- Згодом пара підігріла чутки про примирення. Героїня "Холостячки" з сином відправилась на відпочинок до Кіпру. Фани переконані в тому, що разом з ними був і Еллерт – зірка засвітила його смартфон, а згодом пару побачили разом в аеропорту.
- 28 серпня відбулося весілля українських акторів Дмитра Сови та Даші Легейди. На церемонії знову разом у кадр потрапили Ксенія та Олександр. Ба більше, акторка спіймала букет нареченої, а після цього до неї підійшов гуморист та нібито поцілував.
Олександр Еллерт і Ксенія Мішина / Фото з інстаграму Еллерта