Син хворого Григорія Чапкіса показав, як танцював з батьком у центрі Києва: архівне відео

Легендарний український хореограф Григорій Чапкіс нездужає після перенесеної двобічної пневмонії. Його зірковий син Грег пригадав, як ще два роки тому танцював з батьком у центрі Києва, та зізнався, що дуже хвилюється за його здоров'я.

Хвороба 91-річного Григорія Чапкіса зблизила його з сином. На початку березня цього року танцівник Грег Чапкіс прилітав до України зі США на кілька днів. Однак навіть на іншому континенті він не втрачає зв'язок з татом і підтримує його якщо не фізично, то морально в особистому профілі.

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Танцівник додав в інстаграм-сторіс активне посилання на архівне відео, яке опублікував у червні 2018 року, коли приїжджав на Батьківщину. Він публічно зізнався, що дуже переймається самопочуттям свого батька Григорія Чапкіса.

"Думаю про мого батька Григорія Чапкіса та його здоров'я", – написав Грег.

Григорій Чапкіс з сином Грегом / Фото з інстаграм-сторіс танцівника

Батько і син зняли відео під час пішої прогулянки центром Києва. На Софійській площі вони показали кілька рухів у стилі хіп-хоп. Схоже, цього танцю Григорія Чапкіса навчив син Грег, який бездоганно володіє сучасною хореографією.

Якщо молодий танцівник демонстрував рухи у чорному спортивному вбранні, то 91-річний хореограф не зрадив улюбленому класичному стилю. Він з'явився в кадрі в темній атласній сорочці з принтом і світлих блискучих штанах. Разом сім'я відвідала й Володимирську гірку, що видно з фото.

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Що відомо про хворобу Григорія Чапкіса: