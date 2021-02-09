Тяжко ходити і дихати: Григорій Чапкіс перебуває в реанімації
Українського танцівника Григорія Чапкіса вкотре госпіталізували. Він повідомив, що перебуває в Київській лікарні в реанімації.
Джерело:"Гордон"
90-річний український танцівник та хореограф Григорій Чапкіс повідомив, що він вкотре потрапив у лікарню. Зараз він перебуває в Київській міській клінічній лікарні №6.
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Григорія Чапкіса госпіталізували
Народний артист України зараз перебуває в реанімації. Його забрали до лікарні сьогодні вночі, 9 лютого. Наразі Григорію Чапкісу не встановили діагноз, але, ймовірно, що це наслідки після запалення легенів.
Сьогодні вночі "швидка" мене знову відвезла в лікарню. Я лежу в реанімації. Діагноз поки не встановлений. Ніби як залишкові явища після запалення легенів. Мені скувало спину і ноги. Важко ходити і важко дихати,
– поділився Григорій Чапкіс.
Також танцівник зізнався, що за час хвороби він сильно схуд. До того ж, йому стало важко пересуватися.
Що відомо про хворобу Григорія Чапкіса
Вперше хореографа госпіталізували у грудні 2020 року через двобічну пневмонію. Він перебував у Київській міській лікарні №12.
Згодом син Григорія Чапкіса Грег повідомив, що батькові стало легше, тому він вже вдома. Однак на початку січня артиста забрали до лікарні знову. Грег попросив прихильників молитися за зіркового батька.
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