Українського танцівника Григорія Чапкіса вкотре госпіталізували. Він повідомив, що перебуває в Київській лікарні в реанімації.

90-річний український танцівник та хореограф Григорій Чапкіс повідомив, що він вкотре потрапив у лікарню. Зараз він перебуває в Київській міській клінічній лікарні №6.

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Григорія Чапкіса госпіталізували

Народний артист України зараз перебуває в реанімації. Його забрали до лікарні сьогодні вночі, 9 лютого. Наразі Григорію Чапкісу не встановили діагноз, але, ймовірно, що це наслідки після запалення легенів.

Сьогодні вночі "швидка" мене знову відвезла в лікарню. Я лежу в реанімації. Діагноз поки не встановлений. Ніби як залишкові явища після запалення легенів. Мені скувало спину і ноги. Важко ходити і важко дихати,

– поділився Григорій Чапкіс.

Також танцівник зізнався, що за час хвороби він сильно схуд. До того ж, йому стало важко пересуватися.

Що відомо про хворобу Григорія Чапкіса

Вперше хореографа госпіталізували у грудні 2020 року через двобічну пневмонію. Він перебував у Київській міській лікарні №12.

Згодом син Григорія Чапкіса Грег повідомив, що батькові стало легше, тому він вже вдома. Однак на початку січня артиста забрали до лікарні знову. Грег попросив прихильників молитися за зіркового батька.