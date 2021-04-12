Легендарный украинский хореограф Григорий Чапкис болен после перенесенной двусторонней пневмонии. Его звездный сын Грег вспомнил, как еще два года назад танцевал с отцом в центре Киева, и признался, что очень волнуется за его здоровье.

Болезнь 91-летнего Григория Чапкиса сблизила его с сыном. В начале марта этого года танцовщик Грег Чапкис прилетал в Украину из США на несколько дней. Однако даже на другом континенте он не теряет связь с папой и поддерживает его если не физически, то морально в личном профиле.

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Танцовщик добавил в инстаграм-сториз ссылку на архивное видео, которое опубликовал в июне 2018 года, когда приезжал на родину. Он публично признался, что очень интересуется самочувствием своего отца Григория Чапкиса.

"Думаю о моем отце Григорие Чапкиса и его здоровье", – написал Грег.



Григорий Чапкис с сыном Грегом / Фото из инстаграм-сториз танцора

Отец и сын сняли видео во время пешей прогулки по центру Киева. На Софийской площади они показали несколько движений в стиле хип-хоп. Похоже, этого танца Григория Чапкиса научил сын Грег, который безупречно владеет современной хореографией.

Если молодой танцовщик демонстрировал движения в черном спортивном костюме, то 91-летний хореограф не изменил любимому классическому стилю. Он появился в кадре в темной атласной рубашке с принтом и светлых блестящих брюках. Вместе семья посетила и Владимирскую горку, что видно на фото.

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Что известно о болезни Григория Чапкиса: