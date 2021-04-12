Сын больного Григория Чапкиса показал, как танцевал с отцом в центре Киева: архивное видео
Легендарный украинский хореограф Григорий Чапкис болен после перенесенной двусторонней пневмонии. Его звездный сын Грег вспомнил, как еще два года назад танцевал с отцом в центре Киева, и признался, что очень волнуется за его здоровье.
Источник:инстаграм Грега Чапкиса
Болезнь 91-летнего Григория Чапкиса сблизила его с сыном. В начале марта этого года танцовщик Грег Чапкис прилетал в Украину из США на несколько дней. Однако даже на другом континенте он не теряет связь с папой и поддерживает его если не физически, то морально в личном профиле.
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Танцовщик добавил в инстаграм-сториз ссылку на архивное видео, которое опубликовал в июне 2018 года, когда приезжал на родину. Он публично признался, что очень интересуется самочувствием своего отца Григория Чапкиса.
"Думаю о моем отце Григорие Чапкиса и его здоровье", – написал Грег.
Григорий Чапкис с сыном Грегом / Фото из инстаграм-сториз танцора
Отец и сын сняли видео во время пешей прогулки по центру Киева. На Софийской площади они показали несколько движений в стиле хип-хоп. Похоже, этого танца Григория Чапкиса научил сын Грег, который безупречно владеет современной хореографией.
Если молодой танцовщик демонстрировал движения в черном спортивном костюме, то 91-летний хореограф не изменил любимому классическому стилю. Он появился в кадре в темной атласной рубашке с принтом и светлых блестящих брюках. Вместе семья посетила и Владимирскую горку, что видно на фото.
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Что известно о болезни Григория Чапкиса:
- впервые хореографа госпитализировали в декабре 2020 года с двусторонней пневмонией;
- впоследствии танцовщик опубликовал фото из больницы и рассказал, что его давление, температура и сердцебиение в норме. Он жаловался лишь на слабость и отсутствие аппетита и подчеркивал, что его недомогание не связано с коронавирусом;
- во второй раз он попал в клинику в начале января, потому что не вылечил воспаление легких. Впоследствии судья "Танцев со звездами" оказался в реанимации и признался, что ему сковало спину и ноги;
- в феврале его сын Грег заявил, что дела у отца плохо и попросил молиться за него. Уже в марте он прилетел в Украину и показал прогулку с папой, который едва ходит и разговаривает.
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