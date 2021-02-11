90-річний хореограф Григорій Чапкіс вкотре потрапив у лікарню після затяжної хвороби. Його син Грег поділився в мережі, що батькові не стає краще і попросив помолитись за нього.

За останні два місяці Григорія Чапкіса госпіталізували вже втретє. У нього виявили двостороннє запалення легень та навіть була підозра на COVID-19, яка не підтвердилась. Чоловікові досі важко дихати і ходити.

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Зараз 90-річний танцівник перебуває у реанімації Київської міської клінічної лікарні №6. У своїх інстаграм-сторіз син Грег, який також є хореографом, лаконічно поділився деталями самопочуття батька.

Будь ласка, моліться за мого тата. Його справи кепські,

– написав Грег.

Наразі лікарі не встановили діагноз Чапкісу, проте це можуть бути важкі наслідки після запалення легенів.



Григорій Чапкіс госпіталізований у лікарні / Фото з інстаграм-сторіз Грега Чапкіса

Що відомо про хворобу Чапкіса?

Вперше Григорія Чапкіса госпіталізували у грудні 2020 року. Тоді у нього виявили двобічну пневмонію. Чоловіка ізолювали через підозру на коронавірус та госпіталізували у Київській міській лікарні №12. Згодом чоловіка виписали, оскільки він почувався краще, але у січні його знову госпіталізували на деякий час.