З грудня минулого року легендарний танцівник Григорій Чапкіс лікується від двобічної пневмонії та її наслідків. Хореографа виписали з реанімації, а його знаменитий син Грег прилетів зі США до України, аби навідати хворого батька. Чоловік показав, як виглядає його зірковий татко.

У середу ввечері, 3 березня, син Григорія Чапкіса Грег опублікував в інстаграм-сторіс фото на борту літака та повідомив, що летить до батька в Україну. Востаннє хореограф бачився з нащадком минулого року наприкінці листопада, коли той зробив сюрприз і з'явився на фіналі шоу "Танці з зірками". Однак відтоді, як танцівник захворів, син підтримував його з Америки.

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"Пробую ще раз. Виліт в Україну. Щоб побачити батька", – підписав фото Грег Чапкіс. Вже в четвер, 4 березня, він публікував фото з центру Києва, а згодом поділився зворушливим відео з батьком.

Як виглядає хворий Григорій Чапкіс

Трисекундний ролик Грег Чапкіс зняв у розкішній двокімнатній квартирі батька на Нивках, яку він придбав після одруження з молодою дружиною Мілою. З відео видно, що після повернення додому з лікарні Григорій Чапкіс дотримується постільного режиму. Він лежав у ліжку під ковдрою та в яскравій піжамі.

У той час, як Грег знімав відео, хореограф розмовляв телефоном. Можна лише припустити, що легендарному судді "Танців з зірками" стало краще, адже ще місяць тому він категорично відмовлявся від будь-яких публічних заяв і коментарів. Схоже, тепер 91-річний танцівник з радістю спілкується з близькими та розповідає про своє самопочуття.

Додамо, ще на початку листопада минулого року Григорій Чапкіс зізнавався, що має труднощі в спілкуванні з дітьми. Він не приховував, що був дуже поганим батьком і не долучався до виховання двох нащадків – сина Грега і доньки Лілії. Тому він живе своїм життям, а діти – своїм. Схоже, хвороба танцівника вплинула на його спілкування з Грегом, а от як склалися стосунки з донькою, наразі невідомо.

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