Син популярного українського хореографа, судді проєкту "Танці з зірками" Григорія Чапкіса – Грег Чапкіс оприлюднив відео з батьком. Чоловік показав прогулянку з татом, а також запитав у нього про самопочуття.

Грег мешкає у Сполучених Штатах Америки, проте нещодавно прилетів в Україну до хворого батька. Грег проводить багато часу з хореографом і розповідає прихильникам про стан його здоров'я.

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Грег Чапкіс показав хворого батька

Син Чапкіса в інстаграм-сторіс опублікував відео, де показав, як гуляє з батьком. Вони разом побували на вулиці неподалік будинку. Під час прогулянки Грег тримав батька за руку, адже йому було важко йти.

Ми вийшли трохи погуляти. Це боротьба, але ми гуляємо,

– сказав Чапкіс.

Згодом син легендарного хореографа оприлюднив ролики з його квартири. Григорій Миколайович сидів у розкішному червоному кріслі. Грег запитав тата, як він почувається, проте танцівник не одразу почув запитання. Пізніше суддя "Танців з зірками" все-таки відповів: "Мені не треба інтерв'ю. Наче не видно, яке самопочуття".

Грег Чапкіс показав хворого батька: дивіться відео онлайн

Хвороба Григорія Чапкіса