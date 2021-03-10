Син Григорія Чапкіса показав, як хореограф ледь ходить і розмовляє: відео
Син популярного українського хореографа, судді проєкту "Танці з зірками" Григорія Чапкіса – Грег Чапкіс оприлюднив відео з батьком. Чоловік показав прогулянку з татом, а також запитав у нього про самопочуття.
Джерело:інстаграм Грега Чапкіса
Грег мешкає у Сполучених Штатах Америки, проте нещодавно прилетів в Україну до хворого батька. Грег проводить багато часу з хореографом і розповідає прихильникам про стан його здоров'я.
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Грег Чапкіс показав хворого батька
Син Чапкіса в інстаграм-сторіс опублікував відео, де показав, як гуляє з батьком. Вони разом побували на вулиці неподалік будинку. Під час прогулянки Грег тримав батька за руку, адже йому було важко йти.
Ми вийшли трохи погуляти. Це боротьба, але ми гуляємо,
– сказав Чапкіс.
Згодом син легендарного хореографа оприлюднив ролики з його квартири. Григорій Миколайович сидів у розкішному червоному кріслі. Грег запитав тата, як він почувається, проте танцівник не одразу почув запитання. Пізніше суддя "Танців з зірками" все-таки відповів: "Мені не треба інтерв'ю. Наче не видно, яке самопочуття".
Грег Чапкіс показав хворого батька: дивіться відео онлайн
Хвороба Григорія Чапкіса
- Вперше танцівник потрапив до лікарні в грудні минулого року. Лікарі діагностували у нього двобічну пневмонію.
- Пізніше хореограф опублікував фото з лікарні. Тоді Григорій Миколайович скаржився на відсутність апетиту та слабкість.
- На початку січня артиста вдруге госпіталізували. Причиною цього стала пневмонія, яку він недолікував.
- Через місяць танцівник потрапив у реанімацію. Тоді йому скувало спину та ноги.
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