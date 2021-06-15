Сумуватиму за тобою, – син Григорія Чапкіса оприлюднив архівні фото батька

15 червня 2021 , 15:00
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Грега Чапкіса

Легендарний український хореограф Григорій Чапкіс помер на 92 році життя. Син танцівника, який разом із сім'єю мешкає в Америці, не приховує свого суму за батьком. Він оприлюднив архівні фото тата зі сцени, а також поділився світлинами, які зробив під час останнього візиту в Україну.

Новина про смерть Григорія Чапкіса сколихнула увесь український шоу-бізнес. Особливо боляче рідним артиста, які не можуть усвідомити те, що його вже немає. 

Читайте також Або на паркеті, або на жінці, – Влад Яма зі сльозами розповів, якої смерті хотів Григорій Чапкіс

Архівні фото Григорія Чапкіса

Син хореографа в інстаграм-сторіз поширив фото з домашнього архіву. На деяких світлинах Григорій Чапкіс зображений у національному вбранні – вишиванці, шароварах, чоботях. Знімки були зроблені, коли хореограф танцював запальний гопак в складі ансамблю Павла Вірського. 

Григорій Миколайович був учасником цього ансамблю протягом 26 років – з 1946 по 1972 роки. Він приєднався до танцівників в 16-річному віці.


Григорій Чапкіс у складі ансамблю Вірського / Скриншот інстаграм-сторіз Грега Чапкіса


Григорій Чапкіс у складі ансамблю Вірського / Скриншот інстаграм-сторіз Грега Чапкіса

Також Грег показав фотографії, які зробив під час останнього приїзду в Україну взимку цього року. Тоді він приїжджав провідати хворого батька, коли він потрапив до лікарні. 

"Я сумуватиму за ним", – лаконічно підписав фото Грег Чапкіс і додав емоджі у вигляді розбитого серця.

 
Грег і Григорій Чапкіси / Скриншот інстаграм-сторіз Грега Чапкіса


Грег і Григорій Чапкіси / Скриншот інстаграм-сторіз Грега Чапкіса

Смерть і похорон Григорія Чапкіса

  • Легендарний український хореограф помер ввечері 13 червня. 
  • Взимку він декілька разів потрапляв у лікарню з запаленням легенів. Після цього чоловік так і не зміг відновитися. 
  • Грег Чапкіс тоді просив прихильників молитися за тата
  • Син танцівника Грег, який також професійно займається танцями й має власну школу в США, розповів, що причиною смерті батька став поважний вік. 
  • Останні місяці Грег часто прилітав в Україну. Він проводив час з батьком, після смерті якого поділився, що в тата "все почало відмовляти"
  • Григорій Миколайович товаришував з багатьма представниками українського шоу-бізнесу. Знаменитості реагують на смерть легенди в соціальних мережах і наголошують, що Чапкіс був прикладом і зробив величезний внесок в розвиток українського танцю.
  • Висловив співчуття рідним танцівника й президент Володимир Зеленський. Глава держави заявив, що ніколи не забуде Григорія Чапкіса.
  • Грег Чапкіс повідомив, що публічна церемонія прощання з батьком відбудеться в п'ятницю, 18 червня. З 11 по 13 години з Григорієм Миколайовичем прощатимуться в Клубі Кабінету Міністрів. Потім танцівника поховають на Байковому кладовищі, після чого рідні відправляться на поминальний обід.
Автор: Христина Кобак