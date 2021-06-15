Деталі похорону Григорія Чапкіса повідомив його зірковий син Грег, який з сім'єю мешкає в США, однак, очевидно, прилетить до України, аби попрощатися з батьком. Так, відкрита церемонія відбудеться 18 червня в Клубі Кабінету Міністрів з 11 до 13 години.

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Танцівника поховають на Байковому кладовищі, а для близьких влаштують поминальний обід. Ймовірно, на ньому зберуться представники українського шоу-бізнесу – судді та учасники проєкту "Танці з зірками", інші знаменитості, які тісно товаришували з Григорієм Чапкісом.

Григорій Чапкіс: де і коли відбудеться похорон / Фото з інстаграму Грега Чапкіса

Що відомо про смерть Григорія Чапкіса