Епатажний співак MELOVIN (справжнє ім'я – Костянтин Бочаров) став одним з учасників шоу "Танці з зірками". Вже у першому випуску він встиг шокувати публіку.

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Зухвалий подарунок MELOVIN

Виконавець вийшов на паркет проєкту разом з партнеркою Лізою Русіною. Вони станцювали експериментальний танець під класичний твір.

"Танці з зірками 2021" 1 випуск: дивіться онлайн – виступ MELOVIN і Лізи Русіної



Не всі судді прихильно оцінили танок MELOVIN. Влад Яма та Макс Чмерковський зробили кілька зауважень, але наголосили на ймовірному рості співака та його подальшому розкритті. Та Катерина Кухар заявила, що розчарована.

Було багато дуже проходок, але хода у чоловічому танці має бути стегнами й не з занадто скороченою стопою. Я сьогодні розчарована,

– зауважила суддя.

У відповідь MELOVIN поділився, що дуже довго стежить за балериною і знає, яка в неї епатажна душа та серце.

Тому я хочу подарувати вам своє (серце, – Showbiz 24). Коли я казав, що це моє серце, я не пожартував,

– наголосив співак.

Так, знаменитість вручив балерині серце. Катерина Кухар стримано відреагувала на подарунок і зазначила, що його слід передати в анатомічний музей. У висновку пара отримала 13 балів.



Подарунок Катерині Кухар / Скриншот з відео

Зазначимо, що на презентації "Танців з зірками" MELOVIN з'явився у чорній спідниці та жакеті з шипами, чим розбурхав мережу. Співак зазначив, що не боїться бути не таким, як всі та самовиражатися.

"Я жив у булінгу з початку середньої школи. Епатаж пішов тоді, коли я пережив весь цей булінг. Не хочеш бути переляканим, лякай першим", – підкреслив Костя Бочаров.