Українська співачка Alina Pash, яка перемогла Національний відбір, може не поїхати на Євробачення. Все через довідку про її поїздку до окупованого Криму, яка виявилась підробленою.

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Команда Alina Pash про фейкову довідку

Команда артистки виступила зі зверненням. Менеджери заявляють, що насправді не сама Alina Pash подавала запит на довідку й особисто не надавала її Суспільному.

Цю довідку надавала не вона особисто, і не вона давала запит на неї. Це давав запит член нашої команди. Ми зараз усередині команди розбираємося, яким чином ця довідка була отримана, і що це за довідка, і як вона взагалі з'явилася у Суспільного. Поки ми не розберемося в команді, я не можу називати вам імена,

– зазначила менеджерка.

Зазначимо, як казала сама Alina Pash, Держприкордонна служба може надавати подібну інформацію за запитом фізичної особи про себе особисто, за запитом суду чи за адвокатським запитом.

Представниця команди співачки додала, що Alina Pash буде робити офіційну заяву лиш тоді, коли отримає справжній документ від прикордонників. Вона вкотре запевнила, що зірка не порушувала український закон.

"У будь-якому випадку це правда, що вона перетинала з української сторони кордон, і там має бути ця інформація, ми на неї чекаємо. Запит до прикордонної служби був здійснений минулого тижня. Для нас заява прикордонної служби була дуже шокуючим моментом, і ми зараз стараємося розібратися, щоб людям дати чітку і правильну інформацію, як це взагалі все відбулося", – повідомила вона.

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