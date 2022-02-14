Скандал довкола перемоги Alina Pash на Нацвідборі Євробачення лише набирає обертів. У неділю, 13 лютого, Суспільний мовник оприлюднив довідку, яка нібито підтверджує, що у серпні 2015 року артистка перетинала адмінкордон з Кримом зі сторони України. Однак вона виявилася підробленою.

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Alina Pash про фейкову довідку від прикордонників

Майбутня представниця України на Євробаченні-2022 заявила, що хворіла, коли Суспільне попросило довідку від Державної прикордонної служби, тому замість неї її отримував представник команди. Так, співачка спробувала пояснити, що не причетна до підробки документів.

Я хворіла, тому дала письмовий дозвіл представнику команди запросити довідку від Прикордонної служби України. По довіреності було надіслано цей запит, відповідь прийшла досить пізно, майже в день відбору,

– розповіла Alina Pash.

Вона подала повторний запит до Держприкордонслужби, щоб забрати довідку особисто, й буде робити це доти, доки не доведе, що "нічого не порушувала". Артистка пообіцяла показати документ у своєму інстаграмі, як тільки він буде в неї на руках.

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Alina Pash відповіла Сергію Стерненку

Не могла Alina Pash оминути увагою емоційний допис громадського активіста Сергія Стерненка, який і розкрив її обман з довідкою від прикордонників. Вона закинула йому, що він не може "пробити" інформацію про перетин адмінкордону з Кримом, бо таку інформацію надають лише фізичній особі, якщо вона стосується її особисто, за запитом суду чи адвокатів.

Який із них, мені цікаво, робив пан Стерненко?

– поцікавилась Alina Pash.

Що не так з довідкою Alina Pash про поїздку в Крим

Документ, про який Alina Pash просили у мережі кілька тижнів, з'явився у доступі лише після її перемоги. Його оприлюднив Суспільний мовник, але уточнив, що довідку передала команда співачки, оскільки Державна прикордонна служба відмовила їм у запиті.

14 лютого Стерненко назвав документ про виїзд у Крим через адмінкордон у Херсонській області підробкою. Він запевнив, що в серпні 2015 року "Alina Pash відвідувала окупований Крим саме через територію держави-окупанта", скориставшись російськими авіалініями.

Так, Суспільне не підпише угоду з Alina Pash на Євробачення, поки напряму не з'ясує всі обставини з Державною прикордонною службою України.

Повний текст публікації Alina Pash:

Хочу прокоментувати публікацію Сергія Стерненка. Не можу просто дивитися на це зі сторони. По перше, хочу звернути увагу, що людина з бездоганною репутацією Сергій Стерненко публічно каже, що він має доступ до державних баз даних і може "пробити" будь-яку людину, хто де був.

Наскільки мені відомо, подібну інформацію Прикордонна служба може надавати за запитом фізичної особи про себе особисто, за запитом суду чи за адвокатським запитом. Який із них, мені цікаво, робив пан Стерненко?

Тепер про довідку:

Я хворіла, тому дала письмовий дозвіл представнику команди запросити довідку від Прикордонної служби України. По довіреності було надіслано цей запит, відповідь прийшла досить пізно, майже в день відбору. Представник моєї команди відразу надав докази Суспільному.

Також я подала повторний запит, аби отримати таку довідку безпосередньо у свої руки. Як тільки вона буде у мене, я оприлюдню її у своєму акаунті в інстаграмі. І я буду брати стільки довідок, скільки потрібно, аби довести, що я нічого не порушувала.



Я хочу подякувати всім українцям, що підтримали мене на Національному відборі і продовжуєте підтримувати. Це безцінно! Я вірю, що кожен з вас розуміє і відчуває силу моєї пісні. Що цей посил має прозвучати на весь світ!