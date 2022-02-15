Украинская певица Alina Pash, победившая на Национальном отборе, может не поехать на Евровидение. Все из-за справки о ее поездке в оккупированный Крым, которая оказалась поддельной.

Актуально Мошенники не могут представлять страну на Евровидении, – Суспільне о подделке справки Alina Pash

Команда Alina Pash о фейковой справке

Команда артисты выступила с обращением. Менеджеры заявляют, что на самом деле не сама Alina Pash подавала запрос на справку и лично не предоставляла ее Суспільному.

Эту справку предоставляла не она лично, и не она давала запрос на нее. Это давал член нашей команды. Мы сейчас внутри команды разбираемся, как эта справка была получена, и что это за справка, и как она вообще появилась у Суспільного. Пока мы не разберемся в команде, я не могу называть вам имена,

– отметила менеджер.

Отметим, как говорила сама Alina Pash, Госпогранслужба может предоставлять подобную информацию по запросу физического лица о себе лично, по запросу суда или по адвокатскому запросу.

Представительница команды певицы добавила, что Alina Pash будет делать официальное заявление только тогда, когда получит настоящий документ от пограничников. Она еще раз заверила, что звезда не нарушала украинский закон.

"В любом случае это правда, что она пересекала с украинской стороны границу, и там должна быть эта информация, мы ее ждем. Запрос в пограничную службу был осуществлен на прошлой неделе. Для нас заявление пограничной службы было очень шокирующим моментом, и мы сейчас стараемся разобраться, чтобы людям дать четкую и правильную информацию, как это вообще все произошло", – сообщила она.

Справка о въезде в Крым может быть фейком: коротко