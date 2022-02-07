Два роки тому, 2019-го, в інтерв'ю Каті Осадчій Alina Pash зізналась, що літала на весілля в Крим з Москви, бо "не могла коригувати цей момент і була безсила". Єврофани пригадали фаворитці Нацвідбору Євробачення-2022 цей візит. Вона назвала скандал "заказухою" і розповіла нові деталі поїздки. Тепер співачка заявила, що не літала на окупований півострів, а їхала автобусом з України.
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Alina Pash про скандал довкола поїздки в Крим
Співачка вкотре розповіла, що 2015 року працювала в кавер-бенді, з яким її запросили в Крим на весілля "української дівчини". Через два роки після нашумілого інтерв'ю вона запевнила, що "їхала автобусом з друзями", тобто не порушила закон України.
За її словами, у Москві вона й справді була, але на пересадці, коли поверталася зі Стамбулу. У розмові з Осадчою вона "не зрозуміла запитання" й обмовилась, що летіла в Крим з Росії.
Склалося хибне враження, що я туди залітала, але це неправда. Там, де Катерина Осадча мене запитує… Тоді я не зрозуміла запитання, і відповіла скомкано… Зробили мене якоюсь сепаратисткою, яка підтримує політику агресора. Ви здуріли?
– різко висловилася Alina Pash.
"Я українка, Крим – це Україна. Росія – це агресор, і мені так само болить, як усім. Я з українським народом і буду стояти далі, навіть якщо мене будуть закидувати", – завила фіналістка Нацвідбору Євробачення-2022.
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Скандал з візитом у Крим 2015 року Alina Pash вважає "заказухою" ще й тому, що такі закиди їй шлють з новостворених фейкових акаунтів. Тому вона переконана, що в такий спосіб її хотіли "злити".
Alina Pash про скандал з відвідинами Криму
Реакція мережі на виправдання Alina Pash
Чимало користувачів інстаграму здивувались, що з Туреччини в Україну Alina Pash поверталась через Москву й попросили показати відмітку в паспорті про перетин кордону з українського боку:
- "Пересадка зі Стамбула в Москві? Вона нас за дурнів тримає? Це як летіти зі Львова до Києва через Будапешт";
- "Зовсім заплутала. Чому вона одразу ж 2019-го не розповіла подробиці, які розповідає зараз. Якщо вони, звичайно, правдиві… Вже сто разів могла б викласти пост з позначкою в документі про перетин кордону, щоб розвіяти всі сумніви";
- "Далі наговорила дурню. Як це зі Стамбулу через Москву й автобусом в Ялту";
- "Най покаже відмітки в паспорті про повернення в Україну, а не перекручує інтерв'ю Осадчій".