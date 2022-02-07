Два роки тому, 2019-го, в інтерв'ю Каті Осадчій Alina Pash зізналась, що літала на весілля в Крим з Москви, бо "не могла коригувати цей момент і була безсила". Єврофани пригадали фаворитці Нацвідбору Євробачення-2022 цей візит. Вона назвала скандал "заказухою" і розповіла нові деталі поїздки. Тепер співачка заявила, що не літала на окупований півострів, а їхала автобусом з України.

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Alina Pash про скандал довкола поїздки в Крим

Співачка вкотре розповіла, що 2015 року працювала в кавер-бенді, з яким її запросили в Крим на весілля "української дівчини". Через два роки після нашумілого інтерв'ю вона запевнила, що "їхала автобусом з друзями", тобто не порушила закон України.

За її словами, у Москві вона й справді була, але на пересадці, коли поверталася зі Стамбулу. У розмові з Осадчою вона "не зрозуміла запитання" й обмовилась, що летіла в Крим з Росії.

Склалося хибне враження, що я туди залітала, але це неправда. Там, де Катерина Осадча мене запитує… Тоді я не зрозуміла запитання, і відповіла скомкано… Зробили мене якоюсь сепаратисткою, яка підтримує політику агресора. Ви здуріли?

– різко висловилася Alina Pash.

"Я українка, Крим – це Україна. Росія – це агресор, і мені так само болить, як усім. Я з українським народом і буду стояти далі, навіть якщо мене будуть закидувати", – завила фіналістка Нацвідбору Євробачення-2022.

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Скандал з візитом у Крим 2015 року Alina Pash вважає "заказухою" ще й тому, що такі закиди їй шлють з новостворених фейкових акаунтів. Тому вона переконана, що в такий спосіб її хотіли "злити".

Alina Pash про скандал з відвідинами Криму

Реакція мережі на виправдання Alina Pash

Чимало користувачів інстаграму здивувались, що з Туреччини в Україну Alina Pash поверталась через Москву й попросили показати відмітку в паспорті про перетин кордону з українського боку: