Ще одна перемога: гурт Go_A виграв конкурс Eurovision Awards

Український гурт Go_A, що підкорив сцену Євробачення, здобув ще одну важливу перемогу. Група виграла в конкурсі Eurovision Awards за найкращу постановку.

Про нову перемогу у своїй кар'єрі гурт Go_A повідомив на офіційній сторінці у фейсбуці. Український колектив переміг конкурс Eurovision Awards.

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Go_A отримав перемогу у номінації "Найбільш інноваційна сценічна постановка". Під завершення 2021 року це стало одним з подарунків для гурту.

Зазначимо, за сценічну постановку виступу гурту відповідали режисери-постановники Костянтин Томільченко та Олександр Братковський з компанії RedRabbit. Команда СТБ працювала над продакшном, автором костюмів був Дмитро Курята, а хореографом – Максим Пекний.

Друзі, завдяки вашій підтримці й любові ми отримали дивовижний подарунок на Новий рік! Ми виграли конкурс Eurovision Awards у номінації "Найбільш інноваційна сценічна постановка"! Ми безмежно вдячні всім, хто працював над створенням нашого номеру! Ви – команда мрії,

– прокоментували Go_A.



Go_A переміг у конкурсі / Фото з фейсбуку гурту

Виступ Go_A на Євробаченні: дивіться відео онлайн

Інші перемоги Go_A у 2021 році

У фіналі міжнародного конкурсу Євробачення колектив посів 5 місце, водночас лише за голосуванням глядачів – 2 місце.

Після зльоту на Євробаченні пісня SHUM стала завойовувати світові чарти: