О новой победе в своей карьере группа Go_A сообщила на официальной странице в фейсбуке. Украинский коллектив выиграл конкурс Eurovision Awards.
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Go_A одержал победу в номинации "Самая инновационная сценическая постановка". К концу 2021 года это стало одним из подарков для группы.
За сценическую постановку выступления группы отвечали режиссеры-постановщики Константин Томильченко и Александр Братковский из компании RedRabbit. Команда СТБ работала над продакшном, автором костюмов был Дмитрий Курята, а хореографом – Максим Пекный.
Друзья, благодаря вашей поддержке и любви, мы получили удивительный подарок на Новый год! Мы выиграли конкурс Eurovision Awards в номинации "Самая инновационная сценическая постановка"! Мы очень благодарны всем, кто работал над созданием нашего номера! Вы – команда мечты,
– прокомментировали Go_A.
Go_A победила в конкурсе / Фото из фейсбука группы
Выступление Go_A на Евровидении: смотрите видео онлайн
Другие победы Go_A в 2021 году
В финале международного конкурса Евровидения коллектив занял 5-е место, в то же время только по голосованию зрителей – 2-е место.
После взлета на Евровидении песня SHUM стала завоевывать мировые чарты.
- она заняла первое место в чартах Spotify сразу 8 стран и впоследствии ворвалась на первое место мирового чарта;
- видео выступления представителей Украины на Евровидении вошло в 10 лучших на YouTube;
- SHUM стал первым украиноязычным хитом, залетевшим в чарт Billboard.