Колумбійська співачка Шакіра опублікувала зворушливе фото на особистій сторінці. Вперше за довгий час вона показалась зі старшим сином.

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Шакіра показала фото з сином

Виконавиця сфотографувалась з 9-річним сином Міланом після турніру. Днями він взяв участь у футбольних змаганнях і отримав Кубок Каталонії зі своєю командою.

Шакіра привітала хлопця, обійняла його та поцілувала в щоку. У підписі зірка додала, що дуже пишається сином.

Вітаємо Мілана та його команду із цим чудовим турніром. Мама дуже пишається тобою за завзятість та цілеспрямованість! Браво, переможці Кубка Каталонії U10,

– підписала фото артистка.



Шакіра з сином / Фото з інстаграму Шакіри

Нагадаємо, кілька тижнів тому Шакіра отримала повну опіку над дітьми від Жерарда Піке. Але зірка дає можливість батькові-футболісту бачитися з синами.

Р​озлучення Шакіри й Піке

Ще у червні стало відомо, що Шакіра та Жерард Піке розлучаються через постійні зради спортсмена. Начебто співачка зловила його на черговій інтрижці.

Через кілька місяців колумбійська артистка вперше прокоментувала розрив. Вона зізналась, що їй важко про це говорити, постійно перебуваючи під увагою публіки. Розлучення вона назвала найважчим періодом в її житті.

ЗМІ пишуть, що колишнє зіркове подружжя працює над поділом майна. Однак їхній великий маєток у Барселоні не дістанеться нікому – вони планують виставити його на продаж.