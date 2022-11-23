Колумбийская певица Шакира опубликовала трогательное фото на личной странице. Впервые за долгое время она показалась со старшим сыном.

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Шакира показала фото с сыном

Исполнительница сфотографировалась с 9-летним сыном Миланом после турнира. Он на днях принял участие в футбольных соревнованиях и получил Кубок Каталонии со своей командой.

Шакира поздравила парня, обняла его и поцеловала в щеку. В подписи звезда добавила, что очень гордится сыном.

Поздравляем Милана и его команду с этим отличным турниром. Мама очень гордится тобой за упорство и целеустремленность! Браво, победители Кубка Каталонии U10,

– подписала фото артистка.



Шакира с сыном / Фото из инстаграма Шакиры

Напомним, несколько недель назад Шакира получила полную опеку над детьми от Жерарда Пике. Но звезда дает возможность отцу-футболисту видеться с сыновьями.

Развод Шакиры и Пике

Еще в июне стало известно, что Шакира и Жерард Пике разводятся из-за постоянных измен спортсмена. Вроде бы певица поймала его на очередной интрижке.

Через несколько месяцев колумбийская артистка впервые прокомментировала разрыв. Она призналась, что ей трудно говорить об этом, постоянно находясь под вниманием публики. Развод она назвала самым трудным периодом в ее жизни.

СМИ пишут, что бывшие звездные супруги работают над разделом имущества. Однако их большое имение в Барселоне не достанется никому – они планируют выставить его на продажу.