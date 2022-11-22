Про першу вагітність колишній "ангел" Victoria's Secret Жасмін Тукс оголосила в інстаграмі з 6,5-мільйонною аудиторією. Її первісток з'явиться на світ уже через три місяці. Зірка подякувала за нього коханому Хуану Девіду Борреро, який працює у Snapchat.
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Жасмін Тукс вагітна вперше
Малюк Борреро. Останні 6 місяців пролетіли так швидко, і ми не можемо дочекатися зустрічі з цим дорогоцінним маленьким янголятком. Дуже вдячна, що створила з тобою сім'ю, Хуане,
– прокоментувала Жасмін Тукс.
Подружжя знялося у розкішній студійній фотосесії, де модель постала в атласній сукні зі сміливим декольте. Вона ефектно підкреслила її вагітний живіт. Тоді як чоловік Жасмін Тукс обрав повсякденний look – чорний джемпер, джинси та білі кросівки.
У коментарях пару привітали світові знаменитості – Періс Гілтон, Гейлі Бібер, Ельза Госк, Ромі Стрейд, Олівія Калпо, Ізабель Гулар та інші.
Ангел Victoria's Secret Жасмін Тукс вагітна / Фото з інстаграму моделі
Вагітна Жасмін Тукс з чоловіком / Фото з інстаграму моделі
Вагітна Жасмін Тукс з чоловіком / Фото з інстаграму моделі
- Нагадаємо, бізнесмен, який працює менеджером у Snapchat, освідчився Жасмін Тукс у вересні 2020 року під час вікенду в горах. Він зробив пропозицію з 7-каратним перснем від бренду Ritani за 250 тисяч доларів. Варто зазначити, що капітал Борреро оцінюється приблизно у 8 мільйонів доларів.
- У вересні 2021 закохані зіграли помпезне весілля у столиці Еквадору – Кіто. Усе тому, що батько обранця Жасмін Тукс – віцепрезидент країни. На церемонії вона з'явилася в пишній сукні від Zuhair Murad.