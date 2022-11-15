Колумбійська співачка Шакіра та іспанський футболіст Жерард Піке прикували увагу до своєї пари після новин про розлучення. Днями стало відомо, що робитиме колишнє подружжя зі спільним майном.

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Як Шакіра і Піке ділять майно

Артистка й спортсмен вирішили розділити все, що нажили за час шлюбу. Однак спільний розкішний маєток у Барселоні не дістанеться нікому – експара хоче виставити його на продаж.

Цей будинок розташований за пів години їзди від центру Барселони. У ньому є студія звукозапису, тренажерна зала, корт для тенісу та поле для мініфутболу.

Після довгих обговорень Шакіра й Жерард вирішили, що ціна дому буде приблизно 12 – 14 мільйонів доларів. До Нового року співачка планує залишитися в маєтку, а вже опісля переїде й почне життя з нового аркуша.

Коротко про розлучення Шакіри