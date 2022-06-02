Фанати вже давно помітили, що пара перестала публікувати спільні фото у соціальних мережах, хоча раніше робила це регулярно. Також у травні зірка їхала відпочивати на Ібіцу з дітьми без цивільного чоловіка.

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Шакіра з синами на відпочинку / Фото з інстаграму співачки

Шакіра нібито не стала далі терпіти зради Жерарда і вирішила розлучитися. Нині футболіст живе у своїй квартирі в Барселоні, де весело проводить час у компанії друзів. Шакіра ж сама виховує двох синів від футболіста – Сашу і Мілана.

Ні Шакіра, ні Жерард Піке не коментують чуток про розставання, але й не спростовують їх. Останнє спільне фото пари було опубліковане у День Валентина 2022 року на сторінці в Шакіри, у в липні 2021 року – на сторінці у Піке.



Шакіра та Піке розійшлись / Фото з інстаграму Шакіри

Що відомо про стосунки пари