Сергій та Сніжана Бабкіни перебувають у Відні. В Австрію подружжя полетіло для того, щоб Сергієві зробили операцію на очі. Проте напередодні він розповів дружині, що операції не буде. Її не можна провести через ускладнення.

Джерело: інстаграм Сніжани Бабкіної

Нещодавно в музиканта діагностували рідкісне захворювання очей, яке трапляється раз на мільйон. Лікарі сказали, що необхідне термінове хірургічне втручання, проте операція можлива лише за кордоном, оскільки в Україні немає потрібного обладнання.

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Сергій разом із дружиною вирушив в Австрію. Там він пройшов обстеження, а 5 лютого його мали прооперувати. Ввечері напередодні операції Бабкін розповів коханій, що її не буде.

"Операції не буде. Взагалі нічого не буде", – сказав Сергій.

Сніжана Бабкіна про скасування операції

Сніжана поділилася, що після обстеження лікар спілкувався з Бабкіним, а перекладачкою під час їхньої розмови була медсестра Олена. Дівчина сказала, що операцію не можна провести, оскільки у Сергія також є складне відшарування сітківки, яку спочатку потрібно пришити, забравши звідти рідину. Лікар заявив, що може зробити цю складну операцію, проте після неї артист має протягом чотирьох тижнів перебувати під його наглядом.

Тоді Сергій наголосив, що це неможливо. Ситуацію ускладнює те, що без цієї операції не можна зробити ту, яка була запланована. Чоловік повернувся дружини дуже засмученим, не знав, що робити.

Після того, як Сніжана почула це все, сказала Серієві повертатися в лікарню, зателефонувати за допомогою відеозв'язку їхньому лікареві в Харків і нехай він самостійно поговорить з австрійським медиком.

Ми стільки всього пройшли для того, щоб опинитися тут. Нас ледве пропустили у Відень. Ми не можемо просто так поїхати додому,

– наголосила жінка.

Сергій зробив так, як порадила Сніжана, і виявилося, що медсестра неправильно переклала слова лікаря. Харківський лікар з'ясував, що хірургічне втручання можливе, проте лише на одному оці.

Спершу, прооперують одне, складніше око. Тоді ми полетимо додому, а через 2-3 тижні повернемося. Лікарі подивляться, як організм реагує на операцію, а тоді вже зроблять її на іншому. Також можливо, що сітківка приросте без додаткової операції,

– розповіла Бабкіна.

Сніжана Бабкіна про операцію чоловіка: дивіться відео онлайн

Що відомо про хворобу Сергія Бабкіна

Після обстеження в Україні лікарі повідомили Бабкіну, що у нього рідкісне захворювання очей, яке трапляється раз на мільйон. У співака діагностували запалення задньої стінки очей, відшарування сітківки та проходження рідини. Також на час обстеження чоловік вже втратив 70 відсотків зору.

Дружина артиста наголошувала, що до операції головне не втратити той зір, який залишився. Причиною рідкісного захворювання став вірус, який вразив нирки і дав ускладнення на очі.

На операцію подружжя вирушило в Австрію, оскільки в Україні немає необхідного обладнання та препаратів.