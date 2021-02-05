Украинский исполнитель Сергей Бабкин уже сделал первую операцию на один глаз. Сейчас мужчина реабилитируется и носит специальные очки.

Первым фото с внешним видом Бабкина поделилась его жена Снежана в своих сториз.

К слову Сергей Бабкин прогулялся по Вене перед операцией: фото с женой

Сергею Бабкину сделали операцию

В мессенджере Снежана спросила Сергея сразу после операции как он, и тот лаконично ответил видеоответом, разговор в котором слышит только Снежана. Впрочем, с мужчиной как будто бы все в порядке, поскольку может себя снимать. На нем были защитные очки и медицинская маска.



Сергей Бабкин после операции / Фото из инстаграм-сториз Снежаны Бабкиной

Как именно проходила операция – под общим или местным наркозом – неизвестно. Также неизвестно, останется ли пара на время реабилитации в Вене или полетит в Украину.

Перед операцией Сергей Бабкин также был настроен позитивно: он опубликовал в инстаграме "солнечное" фото, на котором позирует с фотоаппаратом, кофе и тортом "Захер" и нежится под солнцем. Он отметил, что любуется погодой, поскольку следующие несколько недель ему это запрещено будет делать.

Позитивный Сергей Бабкин перед операцией на глаз / Фото из инстаграма Сергея Бабкина

Что известно о болезни Бабкина?

У певца редкое заболевание глаз, из-за которого он уже потерял 70% зрения. Причиной редкого заболевания стал вирус, поразивший почки и давший осложнения на глаза. Чтобы спасти то зрение, что есть, он и его жена отправились на срочную операцию в Вену, Австрия.

Пара ожидала вылета около двух недель и смогла попасть в страну несмотря на введенные в ней карантинные ограничения. Перед операцией пара гуляла и не теряла позитив, а 5 февраля утром мужчину прооперировали на одном глазу. Остальное ему пролечат через 2-3 недели.